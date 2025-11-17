快訊

大安區都更案整合20年喬不攏！這建商3招搞定 一坪站穩200萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
德運建設董事長林財于。記者朱曼寧／攝影
德運建設董事長林財于。記者朱曼寧／攝影

北市蛋黃區又一都更案改建成功！德運建設17日舉行「德運元鼎」開工動土典禮，德運建設董事長林財于表示，地主團隊合作、政府代拆機制、優質的建築規劃都是整合成功關鍵。

「德運元鼎」位在北市大安區光復南路上，基地面積約698坪，過去為屋齡逾50年的「僑安新村」，該案20多年就開始陸續有建商洽談整合，直到8年前德運建設接受後，才順利整合成功。

林財于表示，在房地產業深耕超過50年，看好台北市老舊屋齡眾多，但新案稀缺，因此公司瞄準都更領域，布局範圍以台北市大安區、松山區等精華地段為主，一定要有把握才進場。

「只要我出手，成功率就相當高。」林財于說，很多都更案子推進緩慢是因為地主對建商沒有共識，但自己的做法是，先帶地主參觀德運的實績，讓地主了解到房子的品質，然後透過民主機制，選定一個建商，地主、開發商一同團結一致，整合效率才會高。

林財于進一步表示，台北市老舊房屋實在太多，不少都有安全疑慮，許多住戶都希望能住到舒適安全的好房子，但偶有一兩個地主會抱有私心，想分得更多，所幸政府現在有代拆機制，也增加了台北市都更的成功率。

「德運元鼎」規劃興建地上19層、地下4層，共計104戶、可售36戶，總銷約40億元，坪數規劃為30、53坪，每坪成交均價落在195~200萬元。

新聯陽副總闕山振表示，該案9月中開案，兩個多月來已售六成，是新聯陽自去年9月打炒房以來，銷售速度最快的高單價產品，關鍵就是在於建商品質、產品設計受到消費者青睞，目前買盤多以自營商、企業主，甚至也有輝達（NVIDIA）工程師。

現場銷售經理表示，該案短短一個月醞釀期，即累計接待上百組客戶，「公開第一個月，平均約五組客戶即成交一戶，很多客人都是被地段與產品、格局吸引，加上德運建設本身也有粉絲，老客戶們都知道德運不常推案，但只要一出手，必定是最好的地段，而且是雕琢到最完美的狀態。

都更 建商 台北 炒房 布局 房地產
