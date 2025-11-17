基因定序大廠基米一口氣通過九項LDTs認證 攻百億美元基因檢測市場

基因定序大廠基米（4195）17日表示，旗下癌症篩檢、診斷、治療與預後等多項LDTs列冊檢測項目，已於近期一次通過台灣衛生福利部食藥署（TFDA）審查，新取得九項LDTs核准，使基米LDTs認證數量快速提升至10項，於次世代高階基因檢測布局再創重大里程碑。

基米指出，相較目前市場上應用領域僅能聚焦於蛋白質編碼區、涵蓋度僅約1%～2%的WES（外顯子定序），公司領先業界完整導入涵蓋全基因組訊息的WGS（全基因組定序），資料深度與解析度更完整、更能一次檢測即篩檢數百個基因，於罕見疾病與多項遺傳代謝疾病等臨床應用層面廣，皆具顯著優勢。

基米為國內唯一同時掌握WGS與WES兩大高通量定序技術並通過LDTs認證的生技業者，此獨特技術布局與臨床認證成果，不僅築高競爭壁壘，也將成為推升公司營運成長的重要動能。

基米近期獲TFDA通過的「癌精準523癌症基因檢測（血液）」、「癌必立523癌症基因檢測（組織）」、「安護你癌症基因檢測」、「全知域全外顯子（WES）檢測」、「全能域全基因體（WGS）檢測」、「FMR1基因檢測」、「SMN基因檢測」、「MPN基因檢測」與「UGT1A1基因檢測」等九項LDTs檢測項目，採次世代定序（NGS）與單基因位點定序技術，針對癌症腫瘤醫學領域，包括單基因、BRCA基因及多基因的變異，以及癌症用藥指引等進行全面篩檢。

基米強調，這些核心產品線鎖定高價值、高成長的癌症腫瘤醫學領域精準用藥與診斷，近年來WGS全基因體已成NGS檢測技術的最高檢測標準，公司能取得全能域全基因體（WGS）檢測認證(共629個關鍵基因)，更是業界最高標準，並提供與健保補助方向一致的多面相檢測選擇，協助落實癌症治療精準用藥的政策美意，減輕國人經濟負擔。

基米在定序領域，是國內第一家取得TAF實驗室認證的生技公司，2023年跨足實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）領域，同步發展自有品牌檢測服務，目前累計取得十項LDTs認證檢測項目，包括遺傳代謝與罕見疾病基因檢測、產前及新生兒染色體與基因變異檢測、癌症篩檢、診斷、治療及預後基因檢測，以及抗癌瘤藥物伴隨檢測、藥物不良反應或藥物代謝基因檢測等，持續擴大臨床檢測業務板塊，搶攻NGS高階檢測市場商機。

總經理江俊奇說，基因檢測服務能幫助受檢者更深入掌握身體密碼，從預防疾病、健康管理到個人精準醫療或生活建議等，開啟專屬的個人化智慧健康新時代。

江俊奇補充，不同類型的檢測項目具有不同的功能效益，例如在臨床醫療方面，癌症病患透過分析腫瘤基因變異，配對合適的標靶藥物或免疫治療方式，達到更精準治療，有助提高療效、延長存活期並減少不必要的副作用，未來希望達成賴總統提出健康台灣的目標。

基米掌握這股發展趨勢，近年加速在臨床檢測的投入，透過與國內外業者的合作，建構多元服務渠道，提升公司的核心競爭力，並期望在醫療、保險、健康產業領域都能推動完整的預防醫學生態系，成為領導廠商。

受惠儀器代理、基因檢測服務及各項NGS專案的穩定挹注，基米10月營收4,870萬元，持續維持高檔，累計10月營收達5.37億元、年增33%，已超過去年全年營收5.17億元，未來在新增LDTs服務及海外營收貢獻下，樂觀看待今、明二年營運表現，及未來20年邁入全基因體（WGS）與蛋白質體高速成長年。