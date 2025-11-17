漢神百貨周年慶20日登場 力拚1天1億進帳、總目標上看30.5億元

漢神百貨周年慶11月20日登場，力拚1天1億元進帳，總目標上看30.5億元，撼動南台灣百貨零售業。

今年漢神周年慶延續國際精品形象，為了讓消費者同步感受巴黎、米蘭的流行脈動，漢神百貨集結CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON、DIOR、Cartier、TIFFANY、BVLGARI、GUCCI、PRADA等國際精品品牌。

面對全球經濟環境挑戰，漢神百貨啟動改裝計畫，以全新空間與為消費者帶來耳目一新的奢華購物體驗，並有南部獨家精品快閃店登場，其中包含獲得「世界50最佳餐廳」全球最佳甜點主廚殊榮的法國頂級甜點品牌「Pierre Hermé Paris」，由被譽為甜點界畢卡索的Pierre Hermé所創立，以創新口味與精緻外觀聞名全球，將於12/5(五)快閃漢神百貨。

此外，以經典紅底鞋風靡全球、深受國際巨星喜愛的法國手工精品鞋履品牌「Christian Louboutin」也將於11/14(五)~11/27(四)華麗快閃，從國際影展紅毯到名人私下造型，都可見其象徵著自信與優雅經典身影。此次引進多家Pop-up Store，讓南部時尚愛好者體驗法式魅力。

今年的另一大亮點就是全台最難訂「島語」自助餐插旗漢神百貨8F，開放訂位即秒殺，比演唱會門票還難搶，成為饕客朝聖的新地標。

除了獨家品牌，今年還推出「週週抽十萬」禮券活動，總價值高達50萬元，還有機會獲得五星級台北漢來大飯店與高雄漢來大飯店三麗鷗主題房住宿券、島語自助餐餐券等好禮，給消費者超有誠意回饋與頂級購物體驗。