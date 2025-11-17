普發1萬助攻 義大周年慶檔期營收力拚20%高成長、創歷史新高

義大周年慶將於11月21日開跑，義大開發總經理王香完指出，原本預估今年周年慶檔期營收將較去年的4.5億元成長11%、來到5億元水準，但受惠於政府普發現金1萬元效應，Outlet mall加樂園有望挑戰歷史新高的20%成長率。

王香完表示，今年周年慶檔期提供會員最高15%的回饋力道，在Outlet產業是相當高的，商場與約40個品牌合作，等於將普發現金1萬元的價值放大至2萬元抵用券，目前Outlet會員卡持有人數約為60萬人，其中年消費超過20萬元的VVIP約有7,000多人 。

義大首席顧問張志榮表示，品牌陣容是今年義大周年慶一大亮點，義大Outlet原本就匯聚超過700個品牌，今年再迎來超過13個全新品牌，包括中南部Outlet獨家進駐的時尚奢華品牌Tory Burch、頂級高爾夫品牌CASTELBAJAC與Black & White COLLECTION，以及潮流機能品牌Brooks，首度參加周年慶的這些新品牌，前7天將帶來破盤優惠。

王香完表示，目的就是讓消費者用普發的1萬元買得2至3倍價值。台灣購物中心越開越多，已經有許多同業備感壓力，但義大Outlet今年業績仍維持正成長，這對已經經營15年、期間面臨產業競爭與挑戰的購物中心來說，是非常不容易的，義大憑藉著差異化經營及多角化的品牌拓展，不但持續吸引全台喜歡Outlet購物的消費者，更成為北高雄的生活中心。

王香完指出，為了因應環境變化、產業興旺，以及高科技公司進駐帶來的人口，商場正積極增加餐飲的佔比，過去餐飲佔比約為10%，現在目標是提升到15%到18%，一般市區購物中心通常餐飲佔比約為25%到30%，近期即將進駐的有12月1日將開幕的泰式/南洋料理BOBO ROSE，以及預計明年3月開幕的耕讀園茶餐廳，以1個新餐飲品牌每年至少可貢獻 3,000至4,000萬元營收計算，若新增至少5家餐廳，餐飲部分預計可貢獻1.5到2億元。

至於近期百貨商場的市場觀察與競爭環境，王香完指出，整體來說，化妝品與精品銷售表現是較不如預期的，前者原因為疫情期間網購普及(平時就有優惠)，後者則是因為消費者轉往國外購買，相較之下，生活用品銷售相對穩定，而義大Outlet在服飾的優勢則在於品項最新、存貨最多，加上服飾至少5折起跳，平均可達3折，甚至有時會出現1折優惠，因此，南部貴婦客群喜歡來義大Outlet購買服飾。