搶攻全球無人機市場 「低碳複材」與「無人載具」兩大聯盟合作

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢先機，「臺灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」共同發起一場產業升級的關鍵協作。（右為無人載具彰化崛起產業聯盟主席、彰化市市長林世賢，右為臺灣複材低碳循環聯盟主席、上緯投控董事長蔡朝陽。）照片提供／上緯投控
為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢先機，「臺灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」共同發起一場產業升級的關鍵協作。（右為無人載具彰化崛起產業聯盟主席、彰化市市長林世賢，右為臺灣複材低碳循環聯盟主席、上緯投控董事長蔡朝陽。）照片提供／上緯投控

臺灣產業鏈正迎來一場前所未有的戰略性整合。為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢先機，「臺灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」共同發起一場產業升級的關鍵協作。這場技術與商機交流會，200個席位開放後立即秒殺額滿，不僅展現產業界對「低碳智能載具」未來趨勢的高度共識，更體現了業界對於綠色供應鏈商機的強烈企圖心與迫切性。現場更邀請到美國托倫斯市長分享美國無人載具的發展現況，引進國際視野。

臺灣複材低碳循環聯盟主席蔡朝陽表示，低碳循環技術已是企業生存與國際競爭力的核心：「本次交流會是臺灣首度將最先進的『低碳複材』與最火熱的『無人載具智能應用』結合。聯盟旨在透過生態系概念，加速複材材料的創新與應用，我們不僅要建立在地化的低碳循環供應鏈，更要以我們的可回收技術，從源頭解決產業的碳足跡問題，賦能無人載具和機器人產業鏈，讓臺灣的智能載具具備國際領先的綠色競爭力。」

此次交流會深度聚焦於提供「一站式材料、製造與應用解決方案」。完整探討綠色材料在無人載具的創新應用，從低碳可回收熱固樹脂技術如何應用於輕量化結構，到大幅降低產品碳足跡以符合國際綠色供應鏈要求。同時，也著重於航太複材與結構件的技術突破，分享碳纖維複材在高強度、高精密度的無人機及航太零部件上製造、整合與驗證的國際最新趨勢，以及如何優化製程以提升性能與可靠度。此外，結合無人機與機器狗的「陸空協作機隊解決方案」，也是此次交流會值得關注的亮點。

無人載具彰化崛起產業聯盟主席林世賢強調，無人載具已成為全球產業高速發展的重要領域，具有高附加價值與高度綜整性，與彰化既有的精密機械、金屬加工業擁有高度連結性。他強調：「彰化不缺人才，也不缺產業能量，缺的是一個能整合資源、帶動投資、串接國際的舞台。」透過前瞻科技帶動產業升級、創造在地高品質就業機會，進而有效減緩人口外移問題。聯盟已成功整合超過 630 家業者，透過「打團體戰」模式，已有 8 成業者順利分享到無人載具訂單，更攜手台商在美國洛杉磯成立公司專責協助接單與產品認證，加速臺灣企業站穩國際市場。

交流會的技術深度空前：除聚焦永續材料-可回收熱固樹脂（EzCiclo）應用於載具的輕量化結構與碳足跡減量，並結合 AI 智能建構高彈性的智能載具供應鏈。同時，現場如火如荼進行電控、動力、通訊、飛控、影像、外殼、配件等七大功能模組分組研討，此實戰分組模式促進了與會者之間最直接、最實質的技術對接與商機合作。

此次活動特別邀請台灣永續價值共創協會協助整合政策與永續策略導入，並推介 iSABelle AI 企業主權秘書系統，協助企業以 AI 技術提升 ESG 管理與營運效率，呼應政府推動的「三軸轉型」政策（數位轉型、淨零轉型、韌性轉型），為臺灣產業打造兼具智慧化與永續力的新典範。

美國 AI 無人機 機器人 ESG
