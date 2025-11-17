快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

中和工廠搬遷至中壢引基層不滿抗議 瓦城：已依法提供協助與配套

中央社／ 台北17日電
瓦城店家示意圖。業者提供
瓦城店家示意圖。業者提供

瓦城泰統集團旗下中和工廠將搬遷至桃園中壢，引發員工陳情抗議。瓦城聲明指出，遷廠為因應集團營運規模成長所進行的作業，已依照相關法令及公司既定程序，提供必要協助與配套，部分個案進入勞資協調。

瓦城泰統集團位於中和的工廠將搬遷至中壢，引發基層員工不安並到市府陳抗，多名員工指出，搬遷造成通勤距離加長、生活負擔沉重，公司在補償、審查與行政流程上處理方式，更使員工感到資訊不足、透明度欠佳，權益面臨受損風險。

陳抗員工在現場提出4大訴求，分別是遷廠預告期過短且預告工資無下文，嚴重損害員工權益；資遣費審查標準未公開透明，公平性令人存疑；遷廠補助費有高低差異且對基層員工造成莫大歧視與羞辱；應直接發放非自願離職證明，避免員工被迫先簽自願離職。

瓦城泰統集團今天聲明指出，自啟動新廠建置計畫以來，相關資訊均持續對外公開；自2025年8月起，公司進入實際遷廠準備階段，並透過說明會、部門溝通與個別面談等方式，多次向員工說明遷廠規劃、時程與協助措施，包括交通安排、調動補助、彈性工作方式及個別協助等，協助員工評估最適合的工作與生活安排。

瓦城表示，重視每一名員工的權益，並已依照相關法令及公司既定程序，提供必要協助與配套。目前部分個案已依正式程序進入勞資協調，瓦城將全力配合員工需求與主管機關指導，持續保持開放溝通管道。

瓦城表示，遷廠為因應集團營運規模成長所進行的作業，相關程序均依法辦理，若員工對後續安排仍有任何疑問或需要協助，將持續提供支持，共同尋求最適合的方案。

瓦城強調，集團發展全球研發中心遷廠計畫，是為追求卓越未來而努力，也是集團員工努力的成果，盼能攜手同行，共迎新廠啟用；對於因遷廠而決定離職的員工深感不捨，集團體諒其個人與家庭考量，尊重其決定。

瓦城先前宣布，中壢全球研發中心預計於2025年第4季正式啟用，未來將結合食品安全實驗室、研發廚房與食品研製與供應中心功能，並整合全台物流與供應鏈體系，成為集團在產品創新、品質管理與營運效能提升上的重要加速器。

瓦城 離職 研發 陳抗 資遣費
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

瓦城集團遷廠員工抗議要求給資遣 新北勞工局將開勞資調解會

中和社宅德穗安居今動工...蕭美琴出席 339戶預計2029年完工

瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

中壢人等到了！古早味「春上布丁蛋糕」快閃登場 神級伴手禮「人氣5口味」全都買得到

相關新聞

天母出現罕見整棟14戶法拍！大咖投資人眼睛也亮了

北市天母出現罕見整棟華廈法拍，總計14戶，每戶建坪從47坪至62坪，每坪底價70萬到73萬元，預計12月10日一拍。由於...

台灣「鷹眼」助我少棒隊科學訓練 運動科技新藍海衍生產值75億元

經濟部產業技術司17日舉辦「運動科技研發成果」記者會，聚焦跨業、跨域、新創三大機會，並展出五大創新成果，從訓練、觀賽到防...

大安區都更案整合20年喬不攏！這建商3招搞定 一坪站穩200萬元

北市蛋黃區又一都更案改建成功！德運建設17日舉行「德運元鼎」開工動土典禮，德運建設董事長林財于表示，地主團隊合作、政府代...

中和工廠搬遷至中壢引基層不滿抗議 瓦城：已依法提供協助與配套

瓦城泰統集團旗下中和工廠將搬遷至桃園中壢，引發員工陳情抗議。瓦城聲明指出，遷廠為因應集團營運規模成長所進行的作業，已依照...

漢神百貨周年慶20日登場 力拚1天1億進帳、總目標上看30.5億元

漢神百貨周年慶11月20日登場，力拚1天1億元進帳，總目標上看30.5億元，撼動南台灣百貨零售業。

德穗安居社宅動土 蕭美琴盼落實「三贏」計畫

副總統蕭美琴17日上午出席「德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮」，她感謝中央及地方政府協力落實三贏的社宅計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。