德穗安居社宅動土 蕭美琴盼落實「三贏」計畫

副總統蕭美琴17日上午出席「德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮」，她感謝中央及地方政府協力落實三贏的社宅計畫。政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」有許多環節，需仰賴各界夥伴共同努力及促成，在推動均衡台灣的概念下，逐步實現居住夢想。

包括內政部部長劉世芳、立委蘇巧慧、張智倫，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、新北市副市長陳純敬等，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，很榮幸能來共同見證動土典禮，感謝中央及地方政府共同協力，讓這項社宅計畫能在中和落地。現今社會住宅品質越來越好，青年如能抽中社宅，往往象徵人生第一個夢想得以實現，不論在工作或生活都將更加踏實。

蕭美琴提到，政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」有許多環節，需仰賴各界夥伴共同努力及促成，在推動均衡台灣的概念下，使都會區、偏鄉乃至離島青年都能逐步實現居住夢想。

她指出，這項社會住宅可以達到「三贏」，讓想要安居樂業的青年能找到安全宜居的住所、讓監理站獲得更好的辦公環境，也為地方社區帶來年輕人的活力，同時受惠於新增的托育、托嬰與長照等公共設施，使社區更完善。

蕭美琴說，今天參與動土，能再次碰到金鏟子也是件大喜事。現在的鏟子具有好幾項意義。

首先是最近花蓮有許多鏟子超人，象徵在人民遭受困境時，社會相互幫忙、彼此關懷，及用行動來付出愛心。第二，今日動土是一件喜事，也是新夢想的開始。第三，國家少子化危機相當嚴重，希望大家能夠多多「產子」。

蕭美琴表示，今天高標準的耐震、消防及綠建築相信都是居住品質的新標竿，未來仍有許多需要繼續協調之處，期盼工程能如期、如質完成，為地方帶來新的活力與夢想，也祝福今日動工順利，讓未來入住的每一位青年及家庭都能幸福平安。