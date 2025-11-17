雲豹能源海外拓展有成 估第4季迎來首波實質營收貢獻

雲豹能源（6869）旗下台普威能源在海內外布局屢創佳績，國內部分，與錸寶科技合作推進的60MW／205.6MWh大型儲能案場，總工程金額約新台幣30億元，預計2026年上半年商轉，將有效強化電網穩定性並提升再生能源併網效益；海外部分，日本市場進展迅速且成績亮眼。隨著多個案場陸續完工並投入運轉，預計今年第4季將迎來營收突破，可望貢獻集團整體營收5至10%，成為海外事業的首波實質營收來源，為未來全球布局奠定堅實基礎。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，子公司台普威能源在日本市場持續深耕，帶動集團儲能事業加速國際化。2025年日本儲能開工量預計達42MW，2026年將提升至78MW，預期將為集團全年營收貢獻約10至15%，成為推動整體成長之重要引擎。

譚宇軒進一步指出，明年日本儲能事業將展現多項具體成果，包括日本當地上市公司年底將與台普威日本公司展開最新戰略合作，深化雙方在儲能市場的協作關係；多處日本儲能案場已陸續完工併網，並加入日本電力需給調整力取引所（EPRX）協助電力即時調度、確保電網穩定運行，具指標性意義。展望2027年，日本目標開發儲能案場容量將達262MW，持續鞏固雲豹能源在亞太市場的領先地位。

此外，儲能版圖也將從日本延伸至澳洲，目前與當地策略夥伴洽談合作，共同推動儲能與再生能源整合方案，加速綠能應用落地。集團持續以「儲能×綠電」雙軸驅動能源轉型，深化全球綠能供應鏈，展現本土綠能企業的技術實力與國際競爭力，以穩健步伐擴展版圖、點亮台灣永續之光。