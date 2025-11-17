卓揆盼台日雙方工程技術持續提升 「強強聯手」走向世界

行政院長卓榮泰17日出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」時表示，2025年研討會主題為「科技引領、永續新程」，共計20個專業分組、60名以上日本專家擔任講師、針對50項議題進行討論，研討議題涵蓋國家公園、地熱能、公路工程及原子能科技應用等。此次研討會聚集多位日本重量級專家學者及貴賓來訪，顯示日本工程界對臺灣的重視，期盼未來臺日雙方在工程方面持續交流學習，以集體力量向外爭取更多合作機會，讓臺日「強強聯手」走向世界。

卓榮泰表示，臺灣與日本在「地理上不遠，感情上更近」，今年9月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，藉由日本贈送的「投入式（浮標型）水位計」，讓臺灣政府能更加精準地監測堰塞湖水位，即時掌握第一手情況，替花蓮光復鄉居民及前往救災的50萬人次志工帶來更多安全保障，他要代表臺灣政府與人民向日本表達由衷的感謝；此外，COVID-19疫情爆發之初，日本更慷慨捐贈龐大數量的疫苗，讓臺灣人民感受到被關懷及重視的心情，這樣的情感也深深留在臺灣人民心中。

卓榮泰感謝日前日本政府頒授「旭日大綬章」予謝長廷前駐日大使，由日本天皇親自授勳，並由高市早苗首相頒發證書，這不僅是謝大使與臺灣的榮幸，更是日本政府對臺日近年各項交流成果的肯定；此外，高市早苗首相於今年的「亞太經濟合作會議」上親自接見臺灣林信義代表，也再次展現臺日雙方的緊密關係。

卓榮泰表示，日本臺灣交流協會川合現副代表今年7月剛到任，期盼川合現副代表能將臺灣當作自己的家，並為臺日交流開啟新一頁篇章；而此次日本代表團團長阿部忠教授是公路與橋梁專家，時常來臺灣擔任客座教授及出席研討會，也期盼阿部忠教授搭起臺日橋梁，促進雙方交流。卓院長說，臺灣北部相當重要的一項橋梁工程「淡江大橋」，是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，即將在2026年5月通車，歡迎大家在明年第36屆研討會舉辦時前往參觀，同時遊覽淡水、八里等地。

此外，卓榮泰提到，今年日方專題演講人北森武彥教授，長年致力於臺日雙方產學合作研究，他最知名的研究就是促成清華大學、東京大學與日方產業界協力發展「桌上型化學工廠」，大幅縮減廠房體積、製程時間、碳排放及能源消耗，開啟化工產業的新世代綠色革命。

卓榮泰指出，臺日不僅在產業、經濟、文化及旅遊等方面展開交流，雙方更致力於維護印太地區的和平穩定，臺灣會展現保護國家主權及安全的能力與責任，也期盼與全世界理念相近的國家站在一起，為自由、民主及人權奮鬥。

卓榮泰強調，臺灣深知自己對全球科技領域及製造業負有責任，因此在既有能源之外，政府也會嘗試開發各種新式能源，確保民生及產業用電充足，維持臺灣能源穩定。此外，臺日雙方過往在工程方面，已有許多成功合作的海外案例，例如印尼雅加達捷運系統及菲律賓南北通勤鐵路等；面對新的全球關稅貿易秩序，臺日雙方更要在工程方面持續交流學習，並運用雙方產業互補性，以集體力量向外爭取更多合作機會，讓臺日「強強聯手」，走向世界。

最後，卓榮泰感謝主辦單位中國工程師學會，讓臺日工程界先進齊聚一堂，積極提升本土工程技術，並結合海內外企業與人才，促進新技術及新工法引進生根，讓臺日雙方工程技術持續向前邁進。