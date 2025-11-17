快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

開工多、預售成交少！專家：部分區域價格壓力將走高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市買氣低迷，全年呈現「開工量多、預售成交量少」的狀況，專家表示，若大環境未出現轉機，恐增加新建餘屋，部分區域的價格壓力走高。

信義房屋統計建案開工與預售揭露量表現，2023年受惠9月開始預售屋交易轉熱，當年度報開工戶數達13.1萬戶，預售揭露也達10.7萬戶，2024上半年交易火熱，預售揭露全年達到13萬戶，甚至超過當年報開工的12.8萬戶。

今年則是賣得遠比開工量還少很多，預售揭露前三季只賣了3萬戶，全年推估剩下去年的三成，但今年全年的開工數量推估將達11萬戶，若外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常申請建照後才可以預售，6個月內要申請開工但可展延3個月，現在推案開發商也知道市況不好，一路賣到成屋銷售都有可能，但礙於銀行貸款，也必須按原規畫時程如期開工。

現在開發商融資成本與自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已經轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。

統計顯示，這波預售的高光時刻出現在新青安上路後，一直到第七波選擇性信用管制措施才降溫，2024報開工的住宅戶數共12.8萬戶，2024預售揭露銷售則高達13萬戶，預售正熱時案子幾乎是全面熱銷，民眾可能心態上出現不買會更貴的預期。

但在第七波管制上路後，預售揭露量快速降溫，今年第3季每個月揭露量都跌破3千件，今年前三季預售揭露約3萬件，但報開工數量卻達到9.6萬戶，預估全年將達到11萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。

曾敬德指出，現在預售已經是個案表現的市場，現場也會把握現在還有自用需求的民眾，但部分房價高漲的區域，相對價格壓力會高一些，若市場供給量又大，消費者自然會挑選對自己最有利的時機與價位等條件才購屋，現場的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算，降低接待中心成本等方式因應。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

預售屋 市場 房市 買氣 景氣 建案 房價
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

兒家署將成兒童健康政策總窗口 專家盼改善3困境

你可能一直都做錯了！沖洗生雞肉反而危險 病菌灑滿整個廚房

腳愈晚愈腫？「這種」水腫最危險 專家教從水腫位置判斷身體問題

生理期性愛也有好處！有助緩解經痛、3種體位更能提升舒適度

相關新聞

天母出現罕見整棟14戶法拍！大咖投資人眼睛也亮了

北市天母出現罕見整棟華廈法拍，總計14戶，每戶建坪從47坪至62坪，每坪底價70萬到73萬元，預計12月10日一拍。由於...

德穗安居社宅動土 蕭美琴盼落實「三贏」計畫

副總統蕭美琴17日上午出席「德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮」，她感謝中央及地方政府協力落實三贏的社宅計...

卓揆盼台日雙方工程技術持續提升 「強強聯手」走向世界

行政院長卓榮泰17日出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」時表示，2025年研討會主題為「科技引領、永續新程」，共計...

開工多、預售成交少！專家：部分區域價格壓力將走高

房市買氣低迷，全年呈現「開工量多、預售成交量少」的狀況，專家表示，若大環境未出現轉機，恐增加新建餘屋，部分區域的價格壓力...

昶瑞杜拜航空展秀無人機動力模組 深化亞洲布局

昶瑞機電（7642）於17日至21日參加「杜拜航空展」（Dubai Air Show）。杜拜航空展是全球規模最大、最具影...

裕融助光復重建 災後一個月服務災區5000趟次  

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災重創當地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。