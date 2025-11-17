開工多、預售成交少！專家：部分區域價格壓力將走高

房市買氣低迷，全年呈現「開工量多、預售成交量少」的狀況，專家表示，若大環境未出現轉機，恐增加新建餘屋，部分區域的價格壓力走高。

信義房屋統計建案開工與預售揭露量表現，2023年受惠9月開始預售屋交易轉熱，當年度報開工戶數達13.1萬戶，預售揭露也達10.7萬戶，2024上半年交易火熱，預售揭露全年達到13萬戶，甚至超過當年報開工的12.8萬戶。

今年則是賣得遠比開工量還少很多，預售揭露前三季只賣了3萬戶，全年推估剩下去年的三成，但今年全年的開工數量推估將達11萬戶，若外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常申請建照後才可以預售，6個月內要申請開工但可展延3個月，現在推案開發商也知道市況不好，一路賣到成屋銷售都有可能，但礙於銀行貸款，也必須按原規畫時程如期開工。

現在開發商融資成本與自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已經轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。

統計顯示，這波預售的高光時刻出現在新青安上路後，一直到第七波選擇性信用管制措施才降溫，2024報開工的住宅戶數共12.8萬戶，2024預售揭露銷售則高達13萬戶，預售正熱時案子幾乎是全面熱銷，民眾可能心態上出現不買會更貴的預期。

但在第七波管制上路後，預售揭露量快速降溫，今年第3季每個月揭露量都跌破3千件，今年前三季預售揭露約3萬件，但報開工數量卻達到9.6萬戶，預估全年將達到11萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。

曾敬德指出，現在預售已經是個案表現的市場，現場也會把握現在還有自用需求的民眾，但部分房價高漲的區域，相對價格壓力會高一些，若市場供給量又大，消費者自然會挑選對自己最有利的時機與價位等條件才購屋，現場的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算，降低接待中心成本等方式因應。