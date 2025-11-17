晶睿AI解決方案主動識別風險 打造安心教學環境、深化全球教育市場

近年來，校園安全與學生心理健康議題備受關注，為解決校園腹地廣大、出入口多，監控死角與可疑人員入侵等風險，安控廠晶睿（3454）積極推廣校園安全防護解決方案，運用AI安防系統主動預警校園風險，打造安心的校園安全網。

根據衛福部統計，台灣15至24歲學生面臨情緒與壓力挑戰日益嚴重，此外，校外人士意圖闖入校園，造成師生恐慌的情況也時有所聞，因此，提升校園安全管理並強化預警能力，成為教育機構亟需解決的課題。

根據研究機構GII報告估計，全球教育安全市場規模2025年估為9.1億美元，2030年預計將達16億美元，預測期間（2025-2030年）的複合年成長率為11.96%。隨著AI影像分析、邊緣運算與雲端管理平台的成熟，安防系統從傳統的事後調閱畫面，進入主動偵測、即時應變的新階段。在教育領域，AI能偵測校園禁區入侵，啟動即時警告，協助人員研判與介入處理。

晶睿近期於台灣知名國立大學導入校園安全防護解決方案，以超過百台的高解析子彈型、球型AI攝影機，布署於出入口、頂樓 、公共區域、圍牆、教室、電梯、停車場等，搭配影像監控管理系統VAST Security Station(VSS) 專業版Pro，應對校園各種安防需求，包括：主動事前預防：透過 AI 電子圍籬劃設禁區範圍，偵測逗留或徘徊情形，立即通報校安中心，同步啟動現場廣播，結合即時關懷，確保師生安全。

高效事後追蹤：多元場域布署攝影機，檢視可疑物品遺留等潛在威脅。

以深度搜尋的AI技術，最短時間掌握入侵的可疑人員或車輛的完整動線，並透過性別、年齡、衣著顏色、車型等外觀進行特徵搜尋，讓管理人員快速鎖定關鍵影像、快速還原事件原貌。

晶睿以創新科技守護校園安全，運用人工智慧打造全方位、零死角的智慧防護系統，協助教育單位即時掌握校園狀況。晶睿推廣全球安全解決方案，除了在台灣積極推行校園安全防護，在美國、比利時、印尼等地也依各國教育需求，提供量身設計的智慧教育方案，形成跨國度的智慧安全與教育網絡，持續結合 AI 技術與智慧影像分析，為全球打造安全、共融且永續的校園環境。