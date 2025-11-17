快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

昶瑞杜拜航空展秀無人機動力模組 深化亞洲布局

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
昶瑞董事長蔡翔如及總經理楊偉成於17日至21日參加杜拜航空展。公司提供。
昶瑞董事長蔡翔如及總經理楊偉成於17日至21日參加杜拜航空展。公司提供。

昶瑞機電（7642）於17日至21日參加「杜拜航空展」（Dubai Air Show）。杜拜航空展是全球規模最大、最具影響力的航空航太盛會之一，自1989年首屆後，每兩年舉辦一次。來自98個國家、超過1,500家國際知名廠商匯聚，展會充分展現全球航太科技與國防產業的韌性與創新能量。作為航太與防務生態系統的核心交流平台，2025年的杜拜航空展預期將再次成為引領產業趨勢的世界級盛事。

昶瑞表示，「智慧轉動、永續綠能」再次於展會中亮相，展示最新一代無人機動力模組與高荷重動力系統，以及多項關鍵技術成果。透過本次展出，不僅將與2023上屆展會客戶深化連繫，也已接受韓國無人機聯盟多家大型無人機合作夥伴預約來訪，展現國際市場對昶瑞動力技術的高度興趣。昶瑞累計前三季營收6.56億元，每股盈餘2.77元。

昶瑞透露，近期試產的動力模組樣品已正式出貨日本客戶，進一步強化在亞洲市場佈局。於槳葉製造方面，公司亦積極推動在地化生產，與國內法人單位（塑膠工業技術發展中心PIDC等）密切合作，以期全面提升無人機動力模組的可靠性與產品完整性。

昶瑞強調，將持續以創新與品質為核心，致力成為國際無人機動力技術的重要供應夥伴，並借重杜拜航空展的平台，與全球航太業界共同推動下一波技術升級與市場成長。

無人機 航太 杜拜 營收
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸

買DRAM模組須搭主機板 微星、青雲手握王牌成大贏家

陸無人機巨頭大疆搶進3D列印 加速布局新硬體

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空！SJ當場爆哭

相關新聞

天母出現罕見整棟14戶法拍！大咖投資人眼睛也亮了

北市天母出現罕見整棟華廈法拍，總計14戶，每戶建坪從47坪至62坪，每坪底價70萬到73萬元，預計12月10日一拍。由於...

昶瑞杜拜航空展秀無人機動力模組 深化亞洲布局

昶瑞機電（7642）於17日至21日參加「杜拜航空展」（Dubai Air Show）。杜拜航空展是全球規模最大、最具影...

裕融助光復重建 災後一個月服務災區5000趟次  

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災重創當地。

土城頂福安居社宅進度超前 預計2027年7月完工

全國社宅數量持續增加，立法院內政委員會今天在民進黨立委吳琪銘陪同下，前往新北土城區頂福安居與周邊道路改善工程視察，國家住...

台南平實重劃區首座社宅「平實安居B、C」 5棟900戶今動土

台南東區「平實安居B、C」社會住宅今天動土典禮，900戶預計2029年完工，總工程經費52億2千多萬元，由中央全額投資興...

中和社宅德穗安居今動工...蕭美琴出席 339戶預計2029年完工

國家住都中心主導的新北市中和區「德穗安居」社會住宅與板橋監理站新建工程今天舉行動土，國住都董事長花敬群指出，此案是中央推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。