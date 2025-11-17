昶瑞杜拜航空展秀無人機動力模組 深化亞洲布局

昶瑞機電（7642）於17日至21日參加「杜拜航空展」（Dubai Air Show）。杜拜航空展是全球規模最大、最具影響力的航空航太盛會之一，自1989年首屆後，每兩年舉辦一次。來自98個國家、超過1,500家國際知名廠商匯聚，展會充分展現全球航太科技與國防產業的韌性與創新能量。作為航太與防務生態系統的核心交流平台，2025年的杜拜航空展預期將再次成為引領產業趨勢的世界級盛事。

昶瑞表示，「智慧轉動、永續綠能」再次於展會中亮相，展示最新一代無人機動力模組與高荷重動力系統，以及多項關鍵技術成果。透過本次展出，不僅將與2023上屆展會客戶深化連繫，也已接受韓國無人機聯盟多家大型無人機合作夥伴預約來訪，展現國際市場對昶瑞動力技術的高度興趣。昶瑞累計前三季營收6.56億元，每股盈餘2.77元。

昶瑞透露，近期試產的動力模組樣品已正式出貨日本客戶，進一步強化在亞洲市場佈局。於槳葉製造方面，公司亦積極推動在地化生產，與國內法人單位（塑膠工業技術發展中心PIDC等）密切合作，以期全面提升無人機動力模組的可靠性與產品完整性。

昶瑞強調，將持續以創新與品質為核心，致力成為國際無人機動力技術的重要供應夥伴，並借重杜拜航空展的平台，與全球航太業界共同推動下一波技術升級與市場成長。