裕融助光復重建 災後一個月服務災區5000趟次  

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕融企業捐助光復重建500萬 攜手格上租車組移動超人助重災居民復原。業者提供 
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災重創當地。

裕隆（2201）集團執行長陳莉蓮關懷災民重建家園與交通困境，整合集團資源，啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，捐助3,000萬元。 

其中，裕融企業響應集團號召捐助500萬元，透過旗下格上租車提供即時且實質的行動支援，除風災第一時間緊急調動6台拖吊車急援，災後復原階段更投入逾60輛代步車，透過馬太鞍、太巴塱及大安三所教會及7所學校、5間在地社福組織，提供災區代步車資源，災後一個月服務超過5,000趟次。 

一場風災重創花蓮光復鄉，來自全台各地的鏟子超人展現讓國際讚嘆的超強行動力與愛心，裕隆集團旗下行遍天下道路救援的「拖吊超人」們火速馳援，拖吊超過三百台廢棄與泡水車輛，大力加速災區清理速度，隨著災區進入重建復原階段，裕隆集團更投入3000萬元，透過「花蓮光復災後重建行動力計畫」，為災區重建交通韌性。 

其中裕融企業捐助500萬元，攜手格上租車籌組移動超人隊，總計投入逾60台各式代步車，在光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落、光復地區中小學以及多個社福場域，提供為期三個月的「社區免費代步車服務」，解決災後重災區居民、社福團體因車輛受損，幾乎只能靠步行移動的困難，尤其亟需醫療救助、接送學生上下學，以及物資運送、日常生活採買、通勤等，讓居民重拾生活的便利，盡速重建家園、回歸正常生活節奏。 

當地災民表示，愛心車輛對於當地有很大的幫助，車子被洪流沖走後，等同沒有腳、沒有行動力，免費租借代步車像是一場及時雨，可以及時載家人就醫、回診，很方便去拿物資、接送長輩，真的溫暖我們的心。深耕光復當地長照社福的「一粒麥子」，因風災受損高達40台送餐、康復服務車等，透過裕融企業提供的代步車資源，災後火速改裝為行動到宅沐浴車，前往行動不便的長者與身障者家中服務，讓關懷不受距離限制。 

此外，光復國中因校園場地在風災中嚴重受損，透過代步車支援，棒球隊得以移地訓練，延續孩子們的夢想與努力。這些車輛也投入校內搬運教具與設備的工作，支援校園環境整復，讓師生儘快回到熟悉、安全的學習空間，不僅展現了車輛資源的多元價值，也凝聚了社區自助互助的力量。 

裕融企業指出，災害風險難以預測，穩定的行動力是社會復原的基礎。裕融企業發揮金融業在面對災害時的穩定力量，積極展現企業對社會的責任與關懷。公司以金融專業為基礎，整合資金調度與移動服務能量，結合格上租車逾40年在多元出行服務上的深厚經驗，期盼藉由投入的代步車資源，為受災地區民眾提供便利、安全的交通支援，減輕生活不便，同時也注入重新啟程的希望。未來，裕融企業將持續秉持穩健經營與永續發展的理念，成為社會復原的重要夥伴。 

裕融企業投入逾60輛免費代步車 災後一個月服務災區5000趟次。裕融提供
裕融企業捐助光復重建500萬攜手格上租車組移動超人助重災居民復原。裕融提供
