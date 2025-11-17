天母出現罕見整棟14戶法拍！大咖投資人眼睛也亮了

北市天母出現罕見整棟華廈法拍，總計14戶，每戶建坪從47坪至62坪，每坪底價70萬到73萬元，預計12月10日一拍。由於位處精華地段，傳出已有大咖投資機構關注。

這棟華廈位於天母北路上，近天母圓環，樓高7層，依使照資料，屋齡約20年，分兩個門牌，一層兩戶，一共14戶。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，資料顯示，該華廈整棟為同一地主擁有，之前和一家房仲旗下開發公司談合建，但過程發生糾紛，最終引發拍賣。

他表示，該棟華廈先前閒置一段時間，近期則有部分房子有出租，依法院筆錄，租約大多已經到期，產權相對單純。

徐華辰表示，目前當地中古電梯行情大約7字頭，該華廈法拍屋一拍底單價70萬到73萬，和市場行情相當，預料目前低迷市況下，一拍脫標機率不高，可能需等到二拍、底價降至5~6字頭，才可能吸引置產客進場。

不過，天母地區罕少出現整棟建物流入法拍，加上產權並不複雜，據了解已有不少投資人詢問關注，包括一家大型投資機構，若進入二拍，價格明顯低於市場行情，可能出現競標情況。