土城頂福安居社宅進度超前 預計2027年7月完工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立委吳琪銘今天與立法院內政委員會到土城視察頂福安居社宅進度。圖／立委吳琪銘辦公室提供
立委吳琪銘今天與立法院內政委員會到土城視察頂福安居社宅進度。圖／立委吳琪銘辦公室提供

全國社宅數量持續增加，立法院內政委員會今天在民進黨立委吳琪銘陪同下，前往新北土城區頂福安居與周邊道路改善工程視察，國家住都中心指出，全案整體工程進度全面超前，預計於2027年7月如期完工。

國住都中心指出，頂福安居採RC構造、總經費61億1745萬元，建築規模為5幢8棟、地上13至14層。工程納入地震監測系統、耐震標章申請、能效2級設計、LED照明與電梯回生系統等，高度重視安全與節能需求；社宅也配置17戶店鋪及多元公共服務空間，包括托老服務、身心障礙小作所及身心障礙日間照顧，提供完善的生活與社福支援。

國柱都中心指出，頂福安居A進度原預計進度為50.76％，目前已達50.79％，B基地預計進度53.78％，實際已達54.31％，皆維持穩定超前。

吳琪銘指出，新北市社宅量體已是全國規模最大直轄市之一，中央興辦逾1萬3千戶、地方興辦超過8千戶，總量突破2萬2千戶，其中土城區就有逾2700戶正在興建或規劃，中央與地方都對提升土城居住品質的高度重視。頂福安居A、B基地共1294戶、總經費逾61億元，實際工程進度均高於預定目標。

吳琪銘也說，近年中央地方也共同投入逾4億元強化周邊道路，包括中央路一、二段及社宅周邊道路的人行道拓寬、電桿下地化、排水箱涵更新、路口動線優化與綠帶翻修等。當中中央路相關改善獲中央補助約3900萬元，社宅周邊道路改善則投入約3400萬元，顯著提升交通順暢度、防洪能力與市容環境。

吳琪銘說，所有工程都是一次到位的全面提升，就是希望社宅居民住得更舒適、社區周邊走得更安全，他也感謝內政部、國土署、住都中心及新北市府團隊長期協助，使工程順利推展，未來也將持續爭取資源，補強尚待改善的路段，打造更宜居的土城生活圈。

立委吳琪銘今天與立法院內政委員會到土城視察頂福安居社宅進度。圖／立委吳琪銘辦公室提供
立委吳琪銘今天與立法院內政委員會到土城視察頂福安居社宅進度。圖／立委吳琪銘辦公室提供

0 則留言
