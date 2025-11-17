台南平實重劃區首座社宅「平實安居B、C」 5棟900戶今動土

台南東區「平實安居B、C」社會住宅今天動土典禮，900戶預計2029年完工，總工程經費52億2千多萬元，由中央全額投資興建。這是中央國家住都中心主辦的台南動土的第14、15處社宅，也是台南平實重劃區第一個社會住宅開發案。

「平實安居B、C」坐落東區平實路、後甲二路及中華東路一段街廓，屬第二期平實營區市地重劃區。

今率先動土的B、C基地將興建5棟地上12至13層、地下3層建築。接下來還有「平實安居A、D」基地陸續動土，住都中心在平實重劃區將推動4處、共1363戶社宅，回應在地居住需求。

住都中心表示，平實安居基地鄰近平實公園、南紡購物中心、國賓商圈及高雄榮總台南分院，周邊有黃昏市場、虎尾寮公有零售市場、大東夜市及連鎖超市，生活機能優異。

主要聯外道路中華東路，車行10分鐘即可達台南火車站、國道1號大灣交流道。步行12分鐘到興建中平實轉運站，未來可轉乘藍、綠線捷運及客運，有效串聯市區及跨區通勤路網。教育資源則有東光國小、忠孝國中、長榮高中，可就近滿足就學需求。

社區設置托嬰中心，以完善社福設施、照顧家庭育兒需求。中心執行長柯茂榮表示，中央目前在台南新完工、興建中及已決標社宅共有25處9940戶，其中東區就有6處2595戶。近期完工的「新都安居A」也位於東區，已於10月截止招租，預計明年1月公開抽籤，最快明年3月可以入住。全台規畫興建社宅已69000多即將突破7千戶，今年已完成4300戶、後年會突破1萬戶。

平實安居B、C」社會住宅動土典禮由內政部政務次長董建宏、立法委員陳亭妃、林俊憲與內政部國土管理署吳欣修署長、台南市副市長趙卿惠與朱正軒、蔡筱薇、曾培雅、王家貞等市議員出席見證。