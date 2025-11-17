中和社宅德穗安居今動工...蕭美琴出席 339戶預計2029年完工

國家住都中心主導的新北市中和區「德穗安居」社會住宅與板橋監理站新建工程今天舉行動土，國住都董事長花敬群指出，此案是中央推動公地活化與複合開發的旗艦指標，工程經費逾30億元，預計2029年完工。副總統蕭美琴今到現場參與動土時指出，此次動工象徵中央、地方攜手推動居住正義，也鼓勵年輕家庭在更完善居住環境中安心生養。

今日動土典禮還有內政部長劉世芳、立法委員蘇巧慧、張智倫、新北市副市長陳純敬等人出席。

花敬群指出，德穗安居基地位於德光與莒光路口，鄰近板橋車站、新板特區與環球購物中心，具備完整生活機能與交通優勢，預計興建1幢2棟地上14層、地下3層共計339戶社會住宅，內部還將設置大型日照中心，提供長者照護服務，並與周邊綠地及開放空間銜接，形成全齡友善的生活環境，並與板橋監理站新址同步興建。

花敬群表示，德穗安居工程是場都市乾坤大挪移，基地原是公路總局公路人員訓練所及監理站土地，住都中心從規畫初期與交通部、國產署及新北市府密集協商，逐步釋放訓練場腹地，再安排監理站暫置、未來回遷至新大樓，才使全案順利啟動，是全國首次以三個基地串聯、搬移、重組的方式推動社宅開發。

花敬群也強調德穗安居全面導入近年社宅工程的最高規格，包括每戶皆配置獨立陽台、每一個房間都有對外窗，確保自然採光及通風，在公共安全防災、隔音地坪與獨立排氣系統等，可減少住戶彼此爭議，提升居住舒適度。

另也設有地震感測設備，可比中央氣象署提前數秒提醒住戶，地震過後約一小時內即可產出建物結構損傷報告，讓居民即時掌握安全狀況。

住都中心指出，國家住都中心目前已在中和區推動5處共1582戶社會住宅，環狀線景平站旁的「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已於9月完成招租申請，興建中案件還有莒光安居296戶和連城安居370戶；本案基地南側的德光安居260戶，預計明年動土。

花敬群也說，德穗安居與鄰近的德光安居及工程進入後段莒光安居串聯後，將在中和形成超過900戶的社宅群聚。