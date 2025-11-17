看準智慧機器商機 韶輝企業永康區臺南總廠開幕

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導

為因應全球智慧機器需求持續攀升，韶輝企業17日於永康區舉行臺南總廠開幕典禮，新廠總投資金額達6億元，並導入自動光學辨識設備及數據分析系統等先進設施，以提升產品品質控管能力與壽命預測精準度，全面強化製造效能與市場競爭力。

臺南市長黃偉哲表示，感謝韶輝企業擴大投資臺南，在外銷歐美市場業務持續穩健成長的同時，也深具前瞻眼光地看好臺南的產業發展優勢加碼投資，帶動臺南經濟發展。市府團隊秉持「企業需求導向」原則，以積極主動的態度展現招商誠意，並透過跨局處協作，迅速排除投資障礙，加速投資落實進程。

經發局張婷媛局長表示，以深厚技術實力與穩健外銷表現立足光學高階貼合領域的韶輝企業，主攻液晶顯示器與觸控螢幕貼合技術，可針對不同顯示器進行高階貼合，並以自有品牌「RockTouch」在歐美市場行銷「投射式電容觸控面板」，主要客戶為科技業與汽車產業廠商，包括人工智慧整合廠、工業機械儀表板及導航器、汽車設備，以及充電站等。此外，該投資案亦為臺南投資會報列管協助案件之一，市府主動協調相關局處加速行政作業與排除投資障礙，協助企業及早順利推動投資計畫，帶動經濟發展量能。

臺南市政府持續優化投資環境，針對本市優勢產業鏈中的關鍵技術缺口，鎖定具有高附加價值的企業進行招商，吸引其設立研發據點或擴大投資規模，以帶動更多優質企業落地臺南，形成產業聚落並提升國際競爭力。經濟部「投資臺灣三大方案」延長至116年，並擴大適用範圍及加碼優惠，以協助企業因應全球產業變局、促進經濟成長，臺南市將全力配合中央政策，持續引導國內外企業運用政策資源，加速投資落實，實現產業與城市共同成長的願景。

