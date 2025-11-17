房貸族卡錢關！週轉金貸款近兆元 專家：恐將是年底打房重點稽核項目

房市買氣低迷、限貸令讓購屋族自備款壓力增大，9月新增購屋貸款大減，週轉金貸款卻成長，購屋與週轉金貸款呈現此消彼長的態勢。專家指出，央行緊盯防資金入房市，預期仍會是接下來打炒房的重點稽核項目。

台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據，今年9月新增購屋貸款約505億元，探近29個月新低，較去年同期的1110.5億元，大減56.4%。不過，週轉金貸款則持續成長，9月新承做週轉金貸款金額9940.4億元，年增近兩成，來到寫下今年單月新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，自央行祭出第七波信用管制後，新增購屋貸款金額一路下滑，年增率也由正轉負；加上銀行強化內控，對客戶收支比要求嚴謹，民眾無法取得符合預期的足額房貸，購屋的自備款門檻因而拉高，甚至排擠到裝潢預算和生活消費，增加週轉金貸款需求。

張旭嵐進一步表示，不動產可以抵押增貸週轉，用作生活費或投資需求，但不得作為購屋資金。今年股市屢創新高，至今仍在高檔徘徊，也提升投資人短期週轉投入股市的意願。

除了個人資金週轉需求外，今年傳產面臨川普關稅戰衝擊，不動產業受打炒房影響，也讓相關業者的資金週轉需求升溫，加上產業界每到季末、歲末，都有較大的資金調度規劃，促使近期的新增週轉金貸款金額創今年新高。

進一步觀察，週轉金的利率比房貸利率略低，以2025年9月的最新利率來看，新增購屋貸款利率2.294%，而週轉金僅2.083%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，週轉金貸款活絡，反映出市場對資金的需求殷切，加上新增週轉金貸款的利率不到2.1%，較購屋貸款略低，為防資金流入房市，央行去年至今的每次理監事會議，都提及會強化金檢，緊盯週轉金資金流向，在週轉金借貸持續暢旺的情況下，預料年底央行的理監事會議，仍會將週轉金借款視為打炒房的重點稽核項目。

陳定中分析，第4季邁入傳統購屋旺季，也是全年交屋量能較大的季度，民眾申貸購屋相對踴躍，但央行的信用管制政策尚無調整，消費者對房貸核貸金額仍需保守估算，也須預留更多活用資金，所以年底國人借貸短期週轉金的情況，預估會持續上升。