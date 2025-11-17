快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

中央社／ 新北17日電
台灣最大泰國料理瓦城集團。圖／瓦城提供
台灣最大泰國料理瓦城集團。圖／瓦城提供

瓦城集團中和工廠將遷桃園市中壢，有員工質疑距離過遠且資遣費審查標準未公開透明，多人到新北市政府陳情；勞工局說，若涉違法調動且未給付資遣費，最高可罰新台幣150萬元。

瓦城泰統集團位於中和的工廠將搬遷中壢，引發基層員工不安並到市府陳抗，多名員工指出，搬遷造成通勤距離加長、生活負擔沉重，公司在補償、審查與行政流程上處理方式，更使員工感到資訊不足、透明度欠佳，權益面臨受損風險。

抗陳員工在現場提出4大訴求，分別是遷廠預告期過短且預告工資無下文，嚴重損害員工權益；資遣費審查標準未公開透明，公平性令人存疑；遷廠補助費有高低差異且對基層員工造成莫大歧視與羞辱；應直接發放非自願離職證明，避免員工被迫先簽自願離職。

勞工局代理科長蕭慧敏出面接下陳抗代表的陳情書並表示，勞工局上週五已經受理勞資爭議的調解申請，後續也會儘速召開會議，維護勞工應有的權益。

她表示，呼籲瓦城集團應該以大型企業的社會高度，正視多年為公司付出的勞工相關權益，並且提出合理合法且雙方都能接受的勞動條件調解方案，讓這次爭議圓滿落幕。

她表示，倘若後續調解不成立，勞工局會啟動相關行政調查，確認勞工是否有資遣費的請求權，如果涉及違法調動卻未依法給付資遣費，將可依法裁處新台幣30萬元到150萬元的罰鍰，並公布業者名稱。

瓦城泰統集團也聲明指出，自啟動新廠建置計畫以來，相關資訊均持續對外公開。自2025年8月起透過說明會、部門溝通與個別面談等方式，多次向員工說明遷廠規劃、時程與協助措施。

瓦城泰統集團指出，公司重視員工權益，已依相關法令及公司既定程序，提供必要協助與配套。目前部分個案已依正式程序進入勞資協調，公司將持續保持開放溝通管道。

資遣 勞工局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

館長陳之漢遭爆性騷擾員工 洪申翰：屬實可罰百萬、請新北勞工局主動查明

【即時短評】綠白先發制人 李四川、黃國昌誰出線？

山佳棒壘球與遙控賽車場整建啟用 新北：不再互擾

新北騎士車禍就醫昏迷亡 死者父：兒子壯得跟牛一樣不知為何突然死亡

相關新聞

單月近兆元、借週轉金暴增！ 房仲曝「利率比房貸低」

台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據指出，房市低迷，五大行庫9月新增購屋貸款約505億元，創下29個月新低，不過，...

瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

瓦城集團中和工廠將遷桃園市中壢，有員工質疑距離過遠且資遣費審查標準未公開透明，多人到新北市政府陳情；勞工局說，若涉違法調...

房貸族卡錢關！週轉金貸款近兆元 專家：恐將是年底打房重點稽核項目

房市買氣低迷、限貸令讓購屋族自備款壓力增大，9月新增購屋貸款大減，週轉金貸款卻成長，購屋與週轉金貸款呈現此消彼長的態勢。...

台中北屯房市升溫 建商推「一屋兩戶」創新產品吸買氣

台中市北屯區近年在重大交通建設與生活機能帶動下，區域發展快速躍升，成為中台灣房市矚目焦點之一。睿馥建設最新預售案「睿馥君...

全台交易量縮3成、這縣市只減7% 房仲曝強勁支撐力

苗栗最大房仲業者飛鷹地產15日舉辦「第四屆小小藝術家繪畫比賽」頒獎典禮，飛鷹地產董事長王銘國表示，截至今年9月，苗栗縣建...

普發萬元催買氣！宏匯廣場祭普發萬元放大術 滿額週週抽萬元禮券

周年慶買氣成功帶動市場回溫，加上普發萬元政策利多挹注，年底消費動能持續升高。宏匯廣場看準這波全民荷包回流的黃金時機，於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。