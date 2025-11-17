台中北屯房市升溫 建商推「一屋兩戶」創新產品吸買氣

台中市北屯區近年在重大交通建設與生活機能帶動下，區域發展快速躍升，成為中台灣房市矚目焦點之一。睿馥建設最新預售案「睿馥君和」，座落於北屯東山核心地段，最近以37坪「一屋兩戶」彈性空間設計，鎖定重視靈活運用與資產配置效率的中堅買盤，建商創新概念在市場異軍突起，也帶動買氣。

北屯區隨著東光路首階段正式通車，串聯了松竹、東山與南興三路，交通更加便利，往來其他區域交通動線更為順暢，加上由中國醫藥大學BOT興建台中市立醫院9月底試營運、預計12月6日正式開幕，醫療資源進駐完善，進一步提升生活便利性。

區域內更坐擁台中捷運綠線與臺鐵松竹車站雙軌交通優勢，搭配成熟商圈、超市、學區、公園與靜巷居住環境，讓東山一帶宜居價值愈發凸顯，也推升置產與自住族群進場的熱度。

睿馥建設最新推出品牌個案「睿馥君和」，承襲過去「太園道」、「郁園道」等經典個案經驗，再次以創新產品切入市場。

「睿馥君和」座落於北屯東山核心地段，個案規劃20至37坪，2至3房，享有成熟機能與寧靜環境的雙重優勢，並以37坪「一屋兩戶」彈性空間設計，鎖定重視靈活運用與資產配置效率的中堅買盤。

一屋兩戶格局規劃，是「睿馥君和」的最大亮點。買一間房即可擁有兩個獨立生活單元，分別設有獨立出入口，兼顧隱私與機能，可作為一戶自住、一戶出租，兼享生活品質與租金收益；也能成為雙代共居的理想配置，讓家庭成員在保有距離的同時仍維持緊密互動。

相較傳統單戶住宅，這樣的規劃不僅提高空間彈性，也賦予資產運用更多想像。

除了格局創新，產品規格亦強調高品質。「睿馥君和」全案導入高規格建材並採精裝修交屋模式，標配包括大金空調、大建靜音門、BWT 淨水系統、伊萊克斯洗碗機與冠軍全釉地磚，大幅降低買方裝修成本與時間，也讓入住或出租的時程更具彈性。

在區域供給量不斷攀升、產品競爭白熱化的市場環境下，睿馥建設選擇以「生活場景」為核心切入，藉由靈活格局設計、低密度純住宅規劃與優勢地段條件，形塑差異化產品定位。

睿馥建設董事長朱思中強調，希望透過彈性空間設計，滿足現代家庭的多元需求，「讓建築不只是住宅，更是一種生活方式的選擇。」這樣的產品思維，將成為品牌與市場對話的最佳語言，也讓「睿馥君和」在激烈的房市競爭中搶下先機。

「睿馥君和」從地段優勢、交通建設到產品規劃，都展現出品牌深耕北屯的企圖心。業界認為，靜巷地段搭配創新格局與精裝修規劃，將有機會吸引首購、雙代家庭與長期置產族群目光，也為北屯東山生活圈再添話題性建案。

房產專家表示，北屯受惠於交通建設、生活機能與醫療資源到位，已形成「成熟生活圈＋建設紅利」的優勢結構。除捷運綠線與鐵路雙軌效應外，東光路串聯東山與松竹幹道，預期將成為該區交通發展的關鍵走廊，並對周邊房價產生穩定支撐。