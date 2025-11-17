快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

全台交易量縮3成、這縣市只減7% 房仲曝強勁支撐力

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
飛鷹地產董事長王銘國。圖／業者提供
飛鷹地產董事長王銘國。圖／業者提供

苗栗最大房仲業者飛鷹地產15日舉辦「第四屆小小藝術家繪畫比賽」頒獎典禮，飛鷹地產董事長王銘國表示，截至今年9月，苗栗縣建物買賣移轉棟數雖較去年同期微幅下滑7.8%，但與全台整體降幅達28.1%相比，表現穩中帶強。

另外中古屋近三年平均房價上漲達27.2%，為中部五縣市漲幅最高地區，顯示市場具備強勁支撐力與成長潛力。

王銘國表示，苗栗是工業重鎮，共規劃有六大工業區。近年政府積極推動竹南科學園區擴建、五楊高架延伸工程及桃竹苗大矽谷推動方案等重大建設，產業鏈逐步整合成形，使苗栗在中部產業版圖中的地位日益凸顯。

他表示，苗栗具備交通便捷、地價合理、產業鏈完整三大優勢，對製造業、科技業及物流產業而言，都是極具競爭力的設廠與投資首選。在全台房市回歸基本面時刻，苗栗工業地產的穩定性與升值潛力格外突出。

王銘國表示，房仲業今年受到限貸令衝擊，市場面臨挑戰，但這也促使飛鷹地產思考房地產對城市的真正價值，因此透過「未來城市」繪畫比賽，我們看見孩子心中的理想城市，也看見苗栗未來的可能性。

飛鷹地產表示， 本屆共有澎湖在內20縣市、超過2,300件作品投稿，最終評選出61件優秀作品。藉由活動，以孩子的創意視角呼應城市發展藍圖，展現企業關注區域建設與社會共榮的願景，並透過「藝術×房地產」的結合，強化社區與城市的情感連結，讓下一代的想像成為城市成長的動力。

苗栗房市示意圖。圖／取自google地圖
苗栗房市示意圖。圖／取自google地圖

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

苗栗學校總務主任便宜行事發包、偽造文書核銷 涉貪判緩刑

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

普萊德拓市 將赴日參展

入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

相關新聞

單月近兆元、借週轉金暴增！ 房仲曝「利率比房貸低」

台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據指出，房市低迷，五大行庫9月新增購屋貸款約505億元，創下29個月新低，不過，...

瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

瓦城集團中和工廠將遷桃園市中壢，有員工質疑距離過遠且資遣費審查標準未公開透明，多人到新北市政府陳情；勞工局說，若涉違法調...

房貸族卡錢關！週轉金貸款近兆元 專家：恐將是年底打房重點稽核項目

房市買氣低迷、限貸令讓購屋族自備款壓力增大，9月新增購屋貸款大減，週轉金貸款卻成長，購屋與週轉金貸款呈現此消彼長的態勢。...

台中北屯房市升溫 建商推「一屋兩戶」創新產品吸買氣

台中市北屯區近年在重大交通建設與生活機能帶動下，區域發展快速躍升，成為中台灣房市矚目焦點之一。睿馥建設最新預售案「睿馥君...

全台交易量縮3成、這縣市只減7% 房仲曝強勁支撐力

苗栗最大房仲業者飛鷹地產15日舉辦「第四屆小小藝術家繪畫比賽」頒獎典禮，飛鷹地產董事長王銘國表示，截至今年9月，苗栗縣建...

普發萬元催買氣！宏匯廣場祭普發萬元放大術 滿額週週抽萬元禮券

周年慶買氣成功帶動市場回溫，加上普發萬元政策利多挹注，年底消費動能持續升高。宏匯廣場看準這波全民荷包回流的黃金時機，於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。