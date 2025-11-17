全台交易量縮3成、這縣市只減7% 房仲曝強勁支撐力

苗栗最大房仲業者飛鷹地產15日舉辦「第四屆小小藝術家繪畫比賽」頒獎典禮，飛鷹地產董事長王銘國表示，截至今年9月，苗栗縣建物買賣移轉棟數雖較去年同期微幅下滑7.8%，但與全台整體降幅達28.1%相比，表現穩中帶強。

另外中古屋近三年平均房價上漲達27.2%，為中部五縣市漲幅最高地區，顯示市場具備強勁支撐力與成長潛力。

王銘國表示，苗栗是工業重鎮，共規劃有六大工業區。近年政府積極推動竹南科學園區擴建、五楊高架延伸工程及桃竹苗大矽谷推動方案等重大建設，產業鏈逐步整合成形，使苗栗在中部產業版圖中的地位日益凸顯。

他表示，苗栗具備交通便捷、地價合理、產業鏈完整三大優勢，對製造業、科技業及物流產業而言，都是極具競爭力的設廠與投資首選。在全台房市回歸基本面時刻，苗栗工業地產的穩定性與升值潛力格外突出。

王銘國表示，房仲業今年受到限貸令衝擊，市場面臨挑戰，但這也促使飛鷹地產思考房地產對城市的真正價值，因此透過「未來城市」繪畫比賽，我們看見孩子心中的理想城市，也看見苗栗未來的可能性。