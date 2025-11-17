快訊

普發萬元催買氣！宏匯廣場祭普發萬元放大術 滿額週週抽萬元禮券

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
宏匯廣場ESG 動力發電希望之樹即日起至1月5日限時亮相。宏匯廣場／提供
宏匯廣場ESG 動力發電希望之樹即日起至1月5日限時亮相。宏匯廣場／提供

周年慶買氣成功帶動市場回溫，加上普發萬元政策利多挹注，年底消費動能持續升高。宏匯廣場看準這波全民荷包回流的黃金時機，於11月20日至12月25日無縫推出聖誕檔期優惠，以平日、週末雙重滿額贈及聖誕限定禮品，全面迎戰歲末最大檔購物潮。

宏匯廣場 端出聖誕檔期限定優惠，推出週一至週四平日限定全館累計滿2,000元贈100元餐飲抵用金以及專屬來店禮，單筆滿2,500元可兌換薑餅人針織袋、聖誕馬克杯、法國兔大湯杯或宏匯廣場100元抵用券；週末限定則是週五至週六，全館累計滿3,000元贈200元、名品單筆滿10,000元再贈500元。

此外，聖誕檔期間當日累計消費滿3,000元還可參加會員抽獎活動，就有機會獲得豪華四人帳平日露營住宿券等 25 項豐富聖誕好禮。

順應普發萬元帶動的消費熱潮，宏匯廣場同場加映，「普發萬元放大術・買萬再翻倍」， 11月20日至12月25日期間超級匯會員全館當日累計消費滿10,000元即可兌換抽獎券，將於每週日下午5 點直播抽出幸運得主，凡電話接通者即可獲得10,000元宏匯廣場禮券，若中獎者恰巧在場再加贈2,000元，一次抱回總價值12,000元的好禮。

宏匯廣場12月有3間全新品牌接力登場，包含「貝里尼BELLINI Pasta Pasta」打造道地而層次豐富的義式美味，並以多款經典與創意兼具的義大利麵、薄皮酥脆的窯烤披薩為主軸，並推出牛排、燉飯與人氣義式甜點等豐富選擇，另還有饗賓集團旗下的「朵頤牛排」，結合經典主餐與自助

百匯的豐富選擇，適合慶祝家庭聚餐或重要節日慶祝。源自新莊的人氣咖啡館「不二弄咖啡」，以全台首創的「可頌雞蛋仔」打響知名度，外酥內軟深受顧客喜愛，多家新餐廳加入為新北人帶來更多豐富的美食之選。

宏匯廣場融合暖心和永續概念打造的「ESG動力發電希望之樹」即日起至1月5日於一樓咖啡廊道東側入口亮相，今年持續延伸綠能互動理念，只要民眾轉動星星魔法轉盤及踩動繽紛雪橇即能分別點亮聖誕樹燈串及雪花光影，讓節能減碳成為一件充滿童趣的事。

