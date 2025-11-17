打破業績至上　ESG聲量狂飆154%！信義房屋如何憑永續、AI贏得信賴？

快訊

「『信義』這兩個字，『義』就是該做的事，也就是同仁在房仲服務上的專業；『信』則是說到做到，這就是公司企業文化的核心價值。」信義房屋倫理長楊百川，一語道破了信義房屋的立業之本。

正是這份言行一致的堅守，讓信義房屋在「2025第八屆網路口碑之星」脫穎而出，勇奪ESG領域「居家生活消費」領航創新獎。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，網友對於信義房屋的「誠信、正派」標籤感受鮮明，並對其ESG作為給予「玩真的」評價，帶動近一年ESG正面聲量狂增154.9％。

信義房屋為何能夠長期穩坐公司治理評鑑榜單，並獲得消費者如此高度的信賴？答案就藏在他們從不鬆懈的「底層結構」中：從保障底薪的人才培育制度，到將社區當成自己的家，信義房屋貫徹「不以利益為唯一依歸」的信念，將誠信與永續，從制度設計，一路落實到你我家門口的鄰里之間。

連11年入榜的秘訣　信義房屋如何杜絕「飢寒起盜心」？

「誠信」對信義房屋而言，從來不是口號，而是一套貫穿決策、制度與文化的治理準則。正是憑藉對這項準則的堅持，信義房屋連續11年進入公司治理評鑑榜前5%，更成為房仲業唯一入榜的企業。

在房仲業常見的「業績至上」邏輯中，信義房屋選擇從人才策略的源頭杜絕亂象：只招募沒有經驗的大學畢業生，並提供長達半年的教育訓練期與穩定的保障底薪。信義房屋直言，此舉能「有效防止業務人員因追求業績而做出誇大或不實的承諾，從根本上杜絕『飢寒起盜心』的情況。」此外，在保障客戶權益上，信義房屋早在1989年就推出了不動產說明書，將產權、屋況等書面資料清楚列明，後續更推出SinyiCare十大保障服務，真正做到讓交易沒有後顧之憂。

制度規範了最低標準，而文化則決定了企業的高度。在內部文化上，集團設有最高榮譽「信義君子」，所獲榮譽高於績優同仁的獎項，藉此體現公司對於品德的推崇。此外，在每月舉辦的經營理念研討會中，主管會透過日常的生活案例來探討企業倫理議題，這種循循善誘的教育方式，是學長姊「手心向下」的身教引導，確保同仁能堅守「制度先於人情、原則高於方便」的選擇。

「社區一家」深入鄰里超越房仲　信義門市成為「在地生活好鄰居」

信義房屋的誠信底層結構不僅體現在公司治理上，更在社會面發揮了強大的影響力。這份對社會的承諾，讓他們致力於在每個社區建立永續的在地連結，將門市定位為「地方美好生活促進者」，超越了單純的房仲服務據點，也正是這波聲量狂飆的軟性關鍵。

信義房屋「社區一家」計畫自2004年推動至今已達21年，是單一民間企業發起、持續最久、投入金額最多的社區營造行動。此計畫的核心是「凝聚人心」，鼓勵民眾將「家」的概念擴大到整個台灣，並協助全台逾3,400個社區圓夢。

這項計畫與一般公益活動的本質不同，它不限主題，讓社區保有自主決定權；更重要的是，它建立在對社區充分的信任之上。信義房屋不採原始憑證核銷的嚴格制度，針對獲獎者會先行撥付七成獎助金，「鼓勵大家放手去做，讓實踐夢想的路，減少經費上的阻礙與煩惱。」

這種有感的在地行動，讓信義房屋門市成為鄰里的連結核心。例如信義房屋文湖國小店曾在店門口佈置「開心農場」，吸引住戶「來看看自己的菜苗長大了沒」，創造了門市與社區住戶間長期的情感牽繫和永續連結。

科技助力ESG！AI是助力而非取代房仲

提及ESG正面聲量佔比高達81.5％，信義房屋認為最大驅動力源於公司長期且具系統性的「超前部署」，讓ESG成果得以在近期獲得外部頻繁的肯定與擴散。在環境面上，信義房屋將數位轉型與AI技術積極應用於節能減碳，透過流程數位化，將過去看屋、解說與簽約等繁複的紙本作業轉為數位方式輔助進行大幅減少了紙張使用量與能源消耗

信義企業集團AI應用發展部協理張玄江強調，「AI智能配案不會取代房仲，而是協助房仲做決策。」透過資訊整合，AI能夠將「離捷運站很近」這類質化需求量化，讓業務同仁可以更精準地為客戶找到合適房源，進而提高了營運效率。

這種高效率的智能配案，間接減少了客戶與業務員因無效往返而產生的交通碳排放，大幅提高了每筆交易的減碳效率。正是這些數位化和AI應用的實際成果，讓信義房屋仲介服務取得環境部核發的「碳標籤」與「減碳標籤」，證明其永續承諾是具體、可量化的。

從口碑到共好　信義房屋盼以聲量重啟互信互助的年代

信義房屋對於獲得「2025第八屆網路口碑之星」的肯定深感榮幸，並強調網路聲量對推廣永續活動具有極為重要的意義。信義房屋指出，企業的永續工作需要社會共同參與，而網路社群能將「社區一家」等行動廣泛推播。當這些永續實踐獲得正面迴響時，不僅是對企業的肯定，更會激勵更多永續行動者加入，形成一股良性的社會循環。

展望未來，信義房屋承諾將持續從數位與實體服務面著手，運用網路的溝通力量，將單一企業的價值，轉化為全民共同參與的共好。正如信義房屋的信念所描繪：

踏出家門的第一個範圍就是社區，不只是一個樓梯、一棟公寓、一條街、一個鄉鎮，甚至整個台灣，都是社區的延伸。
如果能把社區也當成自己的家，那麼就可以形成一股正向的力量，讓大家重回美好、互信、互助的年代。

