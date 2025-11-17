打破業績至上　ESG聲量狂飆154%！信義房屋如何憑永續、AI贏得信賴？

《網路溫度計DailyView》 《網路溫度計DailyView》

「『信義』這兩個字，『義』就是該做的事，也就是同仁在房仲服務上的專業；『信』則是說到做到，這就是公司企業文化的核心價值。」信義房屋倫理長楊百川，一語道破了信義房屋的立業之本。

正是這份言行一致的堅守，讓信義房屋在「2025第八屆網路口碑之星」脫穎而出，勇奪ESG領域「居家生活消費」領航創新獎。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，網友對於信義房屋的「誠信、正派」標籤感受鮮明，並對其ESG作為給予「玩真的」評價，帶動近一年ESG正面聲量狂增154.9％。

信義房屋為何能夠長期穩坐公司治理評鑑榜單，並獲得消費者如此高度的信賴？答案就藏在他們從不鬆懈的「底層結構」中：從保障底薪的人才培育制度，到將社區當成自己的家，信義房屋貫徹「不以利益為唯一依歸」的信念，將誠信與永續，從制度設計，一路落實到你我家門口的鄰里之間。

連11年入榜的秘訣 信義房屋如何杜絕「飢寒起盜心」？

「誠信」對信義房屋而言，從來不是口號，而是一套貫穿決策、制度與文化的治理準則。正是憑藉對這項準則的堅持，信義房屋連續11年進入公司治理評鑑榜前5%，更成為房仲業唯一入榜的企業。

在房仲業常見的「業績至上」邏輯中，信義房屋選擇從人才策略的源頭杜絕亂象：只招募沒有經驗的大學畢業生，並提供長達半年的教育訓練期與穩定的保障底薪。信義房屋直言，此舉能「有效防止業務人員因追求業績而做出誇大或不實的承諾，從根本上杜絕『飢寒起盜心』的情況。」此外，在保障客戶權益上，信義房屋早在1989年就推出了不動產說明書，將產權、屋況等書面資料清楚列明，後續更推出SinyiCare十大保障服務，真正做到讓交易沒有後顧之憂。

制度規範了最低標準，而文化則決定了企業的高度。在內部文化上，集團設有最高榮譽「信義君子」，所獲榮譽高於績優同仁的獎項，藉此體現公司對於品德的推崇。此外，在每月舉辦的經營理念研討會中，主管會透過日常的生活案例來探討企業倫理議題，這種循循善誘的教育方式，是學長姊「手心向下」的身教引導，確保同仁能堅守「制度先於人情、原則高於方便」的選擇。

「社區一家」深入鄰里超越房仲 信義門市成為「在地生活好鄰居」

信義房屋提供

信義房屋提供

信義房屋的誠信底層結構不僅體現在公司治理上，更在社會面發揮了強大的影響力。這份對社會的承諾，讓他們致力於在每個社區建立永續的在地連結，將門市定位為「地方美好生活促進者」，超越了單純的房仲服務據點，也正是這波聲量狂飆的軟性關鍵。

信義房屋「社區一家」計畫自2004年推動至今已達21年，是單一民間企業發起、持續最久、投入金額最多的社區營造行動。此計畫的核心是「凝聚人心」，鼓勵民眾將「家」的概念擴大到整個台灣，並協助全台逾3,400個社區圓夢。

信義房屋提供

信義房屋提供

這項計畫與一般公益活動的本質不同，它不限主題，讓社區保有自主決定權；更重要的是，它建立在對社區充分的信任之上。信義房屋不採原始憑證核銷的嚴格制度，針對獲獎者會先行撥付七成獎助金，「鼓勵大家放手去做，讓實踐夢想的路，減少經費上的阻礙與煩惱。」

這種有感的在地行動，讓信義房屋門市成為鄰里的連結核心。例如信義房屋文湖國小店曾在店門口佈置「開心農場」，吸引住戶「來看看自己的菜苗長大了沒」，創造了門市與社區住戶間長期的情感牽繫和永續連結。

科技助力ESG！AI是助力而非取代房仲

信義房屋提供

信義房屋提供

提及ESG正面聲量佔比高達81.5％，信義房屋認為最大驅動力源於公司長期且具系統性的「超前部署」，讓ESG成果得以在近期獲得外部頻繁的肯定與擴散。在環境面上，信義房屋將數位轉型與AI技術積極應用於節能減碳，透過流程數位化，將過去看屋、解說與簽約等繁複的紙本作業轉為數位方式輔助進行，大幅減少了紙張使用量與能源消耗。

信義企業集團AI應用發展部協理張玄江強調，「AI智能配案不會取代房仲，而是協助房仲做決策。」透過資訊整合，AI能夠將「離捷運站很近」這類質化需求量化，讓業務同仁可以更精準地為客戶找到合適房源，進而提高了營運效率。

這種高效率的智能配案，間接減少了客戶與業務員因無效往返而產生的交通碳排放，大幅提高了每筆交易的減碳效率。正是這些數位化和AI應用的實際成果，讓信義房屋仲介服務取得環境部核發的「碳標籤」與「減碳標籤」，證明其永續承諾是具體、可量化的。

從口碑到共好 信義房屋盼以聲量重啟互信互助的年代

信義房屋對於獲得「2025第八屆網路口碑之星」的肯定深感榮幸，並強調網路聲量對推廣永續活動具有極為重要的意義。信義房屋指出，企業的永續工作需要社會共同參與，而網路社群能將「社區一家」等行動廣泛推播。當這些永續實踐獲得正面迴響時，不僅是對企業的肯定，更會激勵更多永續行動者加入，形成一股良性的社會循環。

展望未來，信義房屋承諾將持續從數位與實體服務面著手，運用網路的溝通力量，將單一企業的價值，轉化為全民共同參與的共好。正如信義房屋的信念所描繪：

踏出家門的第一個範圍就是社區，不只是一個樓梯、一棟公寓、一條街、一個鄉鎮，甚至整個台灣，都是社區的延伸。

如果能把社區也當成自己的家，那麼就可以形成一股正向的力量，讓大家重回美好、互信、互助的年代。

看更多網路溫度計文章

2025網路口碑之星！唐綺陽願當「安心療癒」角色、李多慧甜喊「愛台灣」 全家小編曝經營祕訣

第八屆網路口碑之星揭曉！10家ESG領航者用行動力引起共鳴

第八屆網路口碑之星得主一次看！這8家品牌靠AI升級超有感

第八屆網路口碑之星出爐！從星級旅館到航空公司 5大觀光休閒領域獎落誰家？

網路口碑之星最年輕得主！李多慧甜美微笑背後的50萬筆網路聲量狂潮