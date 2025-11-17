快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

單月近兆元、借週轉金暴增！ 房仲曝「利率比房貸低」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
銀行示意圖。圖／台灣房屋提供
銀行示意圖。圖／台灣房屋提供

台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據指出，房市低迷，五大行庫9月新增購屋貸款約505億元，創下29個月新低，不過，週轉金貸款持續成長，9月新承做週轉金貸款金額年增近2成，來到9,940億元，寫下今年單月新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，央行祭限貸令，加上銀行強化內控，對客戶收支比要求嚴謹，民眾無法取得符合預期的足額房貸，購屋的自備款門檻拉高，甚至排擠到裝潢預算和生活消費，因此增加週轉金貸款需求。

張旭嵐表示，不動產可以抵押借貸週轉金，用作生活費或投資需求，但不得作為購屋資金。今年股市屢創新高，至今仍在高檔徘徊，也提升投資人借貸週轉金投入股市的意願。

除了個人資金需求外，今年不動產業受打炒房影響，傳產業也面臨川普關稅戰衝擊，讓相關業者的資金週轉需求升溫，加上產業界每到季末、歲末，都有較大的資金調度規劃，促使近期新增週轉金貸款金額創今年新高。

進一步觀察，週轉金的利率比房貸利率略低，以2025年9月的最新利率來看，新增購屋貸款利率2.294%，而週轉金僅2.083%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新增週轉金貸款利率較購屋貸款略低，為防資金流入房市，央行去年至今的每次理監事會議，都提及會強化金檢，緊盯週轉金資金流向。

他表示，在週轉金借貸持續暢旺下，預料年底央行的理監事會議，仍會將週轉金借款視為打炒房的重點稽核項目。

陳定中分析，第四季邁入傳統購屋旺季，也是全年交屋量能較大的季度，民眾申貸購屋相對踴躍，但央行的信用管制政策尚無調整，消費者對房貸核貸金額仍需保守估算，也需預留更多活用資金，年底國人借貸短期週轉金的情況，預估會持續上升。

五大行庫新承做購屋及週轉金放款統計。 資料來源：台灣房屋
五大行庫新承做購屋及週轉金放款統計。 資料來源：台灣房屋

房貸
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普50年期房貸將扼殺美國夢

申請房貸620分信評門檻 房利美本周末起取消

中年夫妻憂老後租不到房「600萬購中古屋」15年後含淚賣了：撐不下去

川普想推50年房貸 自家人反彈：到死都還不完

相關新聞

單月近兆元、借週轉金暴增！ 房仲曝「利率比房貸低」

台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據指出，房市低迷，五大行庫9月新增購屋貸款約505億元，創下29個月新低，不過，...

瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

瓦城集團中和工廠將遷桃園市中壢，有員工質疑距離過遠且資遣費審查標準未公開透明，多人到新北市政府陳情；勞工局說，若涉違法調...

房貸族卡錢關！週轉金貸款近兆元 專家：恐將是年底打房重點稽核項目

房市買氣低迷、限貸令讓購屋族自備款壓力增大，9月新增購屋貸款大減，週轉金貸款卻成長，購屋與週轉金貸款呈現此消彼長的態勢。...

台中北屯房市升溫 建商推「一屋兩戶」創新產品吸買氣

台中市北屯區近年在重大交通建設與生活機能帶動下，區域發展快速躍升，成為中台灣房市矚目焦點之一。睿馥建設最新預售案「睿馥君...

全台交易量縮3成、這縣市只減7% 房仲曝強勁支撐力

苗栗最大房仲業者飛鷹地產15日舉辦「第四屆小小藝術家繪畫比賽」頒獎典禮，飛鷹地產董事長王銘國表示，截至今年9月，苗栗縣建...

普發萬元催買氣！宏匯廣場祭普發萬元放大術 滿額週週抽萬元禮券

周年慶買氣成功帶動市場回溫，加上普發萬元政策利多挹注，年底消費動能持續升高。宏匯廣場看準這波全民荷包回流的黃金時機，於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。