單月近兆元、借週轉金暴增！ 房仲曝「利率比房貸低」
台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據指出，房市低迷，五大行庫9月新增購屋貸款約505億元，創下29個月新低，不過，週轉金貸款持續成長，9月新承做週轉金貸款金額年增近2成，來到9,940億元，寫下今年單月新高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，央行祭限貸令，加上銀行強化內控，對客戶收支比要求嚴謹，民眾無法取得符合預期的足額房貸，購屋的自備款門檻拉高，甚至排擠到裝潢預算和生活消費，因此增加週轉金貸款需求。
張旭嵐表示，不動產可以抵押借貸週轉金，用作生活費或投資需求，但不得作為購屋資金。今年股市屢創新高，至今仍在高檔徘徊，也提升投資人借貸週轉金投入股市的意願。
除了個人資金需求外，今年不動產業受打炒房影響，傳產業也面臨川普關稅戰衝擊，讓相關業者的資金週轉需求升溫，加上產業界每到季末、歲末，都有較大的資金調度規劃，促使近期新增週轉金貸款金額創今年新高。
進一步觀察，週轉金的利率比房貸利率略低，以2025年9月的最新利率來看，新增購屋貸款利率2.294%，而週轉金僅2.083%。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新增週轉金貸款利率較購屋貸款略低，為防資金流入房市，央行去年至今的每次理監事會議，都提及會強化金檢，緊盯週轉金資金流向。
他表示，在週轉金借貸持續暢旺下，預料年底央行的理監事會議，仍會將週轉金借款視為打炒房的重點稽核項目。
陳定中分析，第四季邁入傳統購屋旺季，也是全年交屋量能較大的季度，民眾申貸購屋相對踴躍，但央行的信用管制政策尚無調整，消費者對房貸核貸金額仍需保守估算，也需預留更多活用資金，年底國人借貸短期週轉金的情況，預估會持續上升。
