邁向減碳 公路局台63線中投公路獲2025 IFLA 國際景觀大獎

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
綠徑之路‧淨零之初-台63線公路橋下綠廊煥然一新。（公路局提供）
交通部公路局以「綠境之路‧淨零之初-台63線高架橋下自然綠化(Green Road to Net Zero-Naturalistic Planting Beneath the Taiwan Provincial Highway 63 Overpass)」參加「IFLA-APR LA Awards 2025」國際景觀大獎競賽，榮獲「維護管理類」佳作（Honourable Mention）。

公路局轄管台63線橋下空間，原由雜草與荒地開始，藉由自然式植栽為理念，透過碳匯監測、草本配置與低維護策略，逐步讓橋下空間轉化為綠色生命帶，不僅讓土壤結合地被植物增加固碳量，也賦予橋下空間更多元的生態環境。養護單位將高架道路下方空間與隙地作為景觀設計區，分階段進行低碳相關科研試驗，並透過植栽設計挑選多樣台灣原生草本植被，配合全年花期錯落的搭配，讓橋下景觀隨季節變化。鋪面材料利用公路工程廢棄資材替代碎石，提升基地之綠色韌性。

公路局說明，本路段透過橋下空間的綠化，來補償因公路造成的棲地破碎，重新串起生態廊道的連續性，並導入碳匯管理、達到減碳目標，不僅為地球克盡一份心力，也帶動公路環境的永續發展。環顧當代社會與環境議題，公路局期望透過參與國際組織相關活動，以增進台灣優良景觀案例的曝光率，使道路品質及環境景觀在生態、永續、安全、休憩等多重價值下，朝向更優質的綠色公路邁進。

公路局第7度榮獲IFLA國際景觀大獎，不只給予景觀工程人員鼓勵，更建立深切的環境景觀營造共識，此乃對省道景觀工程品質提昇的重要動力。未來公路局將秉持環境永續理念，並以國際趨勢接軌為目標，持續以優質的道路景觀提昇用路服務品質。

