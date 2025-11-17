聚界潔能顧問、中研院院士葉均蔚榮獲「2025年總統科學獎」

聚界潔能公司17日宣布，該公司顧問、中央研究院院士葉均蔚榮獲「2025年總統科學獎─工程科學組」殊榮。葉均蔚長期深耕材料科學研究，提出劃時代的「高熵合金」概念，徹底顛覆傳統金屬材料設計思維。他的研究成果不僅推動全球材料學發展，也為臺灣在高階製造、綠能技術及核融合能源領域奠下堅實根基。

聚界潔能表示，葉均蔚30年前首創高熵合金（High-Entropy Alloys, HEAs）理論，主張多種主要元素可同時形成穩定固溶體，這一突破性構想在當時被認為「違反傳統冶金常識」。但是他憑著嚴謹實驗與長期研究，證明高熵合金在強度、耐高溫、抗腐蝕與抗輻射性能上皆優於傳統金屬材料，成功開啟全新的材料科學領域。今日，高熵合金已廣泛應用於航太、能源、生醫、國防與太空科技等高端產業，被國際學界譽為「二十一世紀最具潛力的材料革命」。

身為聚界潔能的核心顧問之一，葉均蔚在聚界的研發藍圖中扮演關鍵角色。他指導團隊運用高熵合金特性，克服核融合反應爐在極端高溫與強輻射環境下的材料瓶頸，推動出新一代高耐溫、抗輻射的結構材料。這項突破對聚界核融合反應爐的長期穩定運行至關重要，也使臺灣在全球核融合科技競賽中取得先機。

葉均蔚指出，核融合作為人類最乾淨且潛力無窮的能源來源，其關鍵挑戰之一正是「材料」。能否找到能在上千度高溫與長時間反應條件下仍保持穩定的結構材料，是推動核融合從實驗走向商轉的最後一哩路。而高熵合金的多元組成與能量穩定性，正是這條道路上最具希望的解答。

葉均蔚加入聚界潔能公司後，不僅為聚界在核融合材料科學領域奠定基礎，也象徵著產學研合作的新典範。未來，聚界將持續與葉均蔚攜手推動核融合教育與材料應用的雙軌發展，從教育端培育新一代科學人才，並在技術端強化材料韌性與反應爐效率，為臺灣與全球能源永續發展貢獻關鍵力量。