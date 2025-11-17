兩大鋼鐵集團史詩級合作 中鋼董座黃建智展現戰略高度

中鋼（2002）與義联兩大鋼鐵集團啟動史上最大規模合作案，引發產業界高度關注。全案不僅是短期的代工支援，更牽動台灣鋼鐵產業的國際競爭力；中鋼董事長黃建智展現戰略高度，守住台灣的鋼鐵產業國際競爭力，產業界按讚。

上市鋼廠主管說，全球鋼市疲弱、需求遲滯，中鋼在內的國內鋼廠普遍面臨產能利用率不足的壓力。燁聯產線改造暫停部分生產，改以向中鋼集團委託代工，形成意外的「互補效益」。

這類代工訂單是服務性質高於獲利，雖非高毛利項目，但拉高產能利用率，等於降低製造成本，產線效率提升，在當前市場蕭條的困頓環境下，對整體運營仍有加分效果。

鋼鐵專家說，最重要是燁聯是台灣不銹鋼龍頭廠，關鍵性的熱軋產線更新，將有長達半年的空窗期，燁聯若不尋求外部產能支援，產線瞬間出現缺口，客戶需求得不到滿足，勢必轉向進口料源，屆時危害的不只是燁聯銷售，而是整個台灣不銹鋼產業生態。

從這個角度出發，黃建智同意中鋼幫助燁聯代工，凸顯其前瞻視野，最終目標就是守住台灣的鋼鐵產業國際競爭力，展現具產業高度的長期思維。

鋼鐵專家指出，燁聯近年深陷虧損泥沼，期待能脫胎換骨穩坐不銹鋼產業領導地位，重回獲利模式。