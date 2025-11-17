中鋼、義联啟動跨集團合作 為燁聯代工不銹鋼熱軋

中鋼（2002）、義联二大鋼鐵集團展開史上最大規模合作案。義联旗下、不銹鋼龍頭燁聯「百億級的生產線大改造」如火如荼推進，其軋鋼產線停工後，中鋼集團動員中鋼、中龍、中鴻三大鋼鐵重鎮為燁聯代工，以維持燁聯銷售能量。

根據統計，中鋼集團將為義联集團旗下燁聯代工，其最高每月代工總量最高可達5萬公噸以上、為期半年，鋼界稱為「史詩級的合作」，備受矚目。

鋼鐵專家說，這是國內鋼鐵產業罕見的跨集團合作，背後的策略考量，不單是維持國內鋼鐵產銷動能，由於燁聯是台灣不銹鋼龍頭廠，在生產線改造的空窗期獲得中鋼支持，可有效降低風險，維護其在國內外市場的產銷地位，意義非比尋常。

中鋼總經理陳守道表示，燁聯將於今年底至明年初進行熱軋廠設備改造，基於國內鋼廠互助情誼，中鋼協助代軋其不銹鋼熱軋，代軋時間視燁聯工程進度而定，代軋鋼種、數量視中鋼產能餘裕與相關設備軋製能力而定。他指出，中鋼熱軋工場雖然是以生產碳鋼為主，但是基於配合鋼鐵客戶需求，在鋼胚規格及軋機能力允許下，願意服務客戶大家互相幫忙，「不靠這個賺錢」。

燁聯近年積極進行產線改造，以提升電爐煉鋼與軋鋼品質，朝精緻化、高級化發展，多項改革專案合計，投資超過170億元鉅資，義联集團創辦人林義守展現讓燁聯鋼鐵脫胎換骨的強烈企圖心。

核心人士說，燁聯熱軋產線改造期間，中鋼與中龍將支援代軋不銹鋼捲，每月合計約3萬至6萬公噸；此外，中鴻鋼鐵將協助燁聯軋延碳鋼熱軋，每月5,000公噸上下，一切依燁聯的需求而定。

上市鋼廠主管表示，中鋼、義联二大集團合作，對維護國內鋼鐵產業競爭力與市場定位有加分效果。

專家分析，台灣的鋼鐵產業鏈雖非全球最大，但在不銹鋼、特種鋼材等細分市場有一定技術與品牌優勢，龍頭廠燁聯更需透過提升效率、控制成本、強化品牌，才能在激烈競爭中保有一席，此次合作在本土化產能整合、降低空轉損耗方面，具有戰略意義。

尤其亞洲不銹鋼各主要生產國目前都處於過剩產能壓力，中鋼同意與燁聯代工合作，對維護產業競爭力有很大貢獻。