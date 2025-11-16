快訊

安成生技重訊 旗下產後憂鬱症藥物臨床二期未達標

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
生技產業示意圖。圖為藥局。圖／AI生成
生技產業示意圖。圖為藥局。圖／AI生成

安成生技（6610）16日宣布，旗下開發中新藥 NORA520 用於治療產後憂鬱症 (postpartum depression, PPD) 之美國第二期臨床試驗，於昨日取得主要療效指標之統計數據，給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義。

興櫃公司安成生技16日召開重大訊息說明會，說明該公司 NORA520治療產後憂鬱症 (PPD) 第二期臨床試驗重要療效指標結果，結果顯示「未達標」，該公司將重新檢討並修正該產品的後續臨床開發策略。

根據安成生技說明，該試驗為一項隨機、雙盲、安慰劑對照之研究，共納入93名成人女性重度產後憂鬱症患者，並以一比一比一的比例分派至安慰劑組及兩組不同給藥頻率的 NORA520治療組，受試者自首次服藥起進行為期三天的住院口服治療。

試驗設計採取封閉式檢定程序，以控制多重檢定所可能產生的統計偏差，主要療效指標則為受試者於第四天的漢氏憂鬱量表（HAM-D17）分數相較基線的差異，以及包括用藥後八天和30天的療效等次要療效指標(secondary endpoints)。

根據此次主要療效分析，兩組 NORA520 給藥組的合併結果與安慰劑組相比未達統計上顯著差異，P值為 0.72。然而在整體安全性方面，試驗過程中未發生任何嚴重不良事件。少數患者雖有嗜睡情況，但給藥組與安慰劑組發生率相當，整體耐受性表現良好，顯示 NORA520 在短期給藥下具良好安全性。

從初步數據來看，在兩個給藥組有近一半的病患達到療效反應率，但安慰劑組呈現大致相當的反應率。研究團隊正全方面評估造成此結果與預期不同的可能原因，並就各項療效指標、分層分析、藥物血中濃度等方面進行細部評估。在完成進一步分析後，該公司將重新檢討並修正 NORA520 後續的臨床開發策略。

安成生技強調，雖然該次試驗主要療效指標未達統計顯著性，但精神健康領域存在高度未被滿足的需求，團隊將持續以謹慎且科學的態度審慎進行後續工作，以確保NORA520未來開發策略合乎市場需求與法規指引。

憂鬱症 生技
