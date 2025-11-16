快訊

政壇外記／「行政院發」惹議！2009年發消費券 曾拍板紅包袋不印首長名

獨／台美匯率聲明幕後曝光：長期溝通建立信任 台灣獲美方彈性對待

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

安成產後憂鬱症新藥 美國2期臨床試驗未達顯著意義

中央社／ 台北16日電

興櫃生技公司安成今天晚間召開重大訊息記者會，說明旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國第2期臨床試驗於今天取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間差異並未達統計學顯著意義。

安成表示，在完成進一步分析後，公司將重新檢討並修正NORA520後續的臨床開發策略。安成強調，雖然此次試驗主要療效指標未達統計顯著性，但精神健康領域存在高度未被滿足的需求，團隊將持續以謹慎且科學的態度審慎進行後續工作，以確保NORA520未來開發策略合乎市場需求與法規指引。

另外，浩鼎今天則宣布接獲美國食品暨藥物管理局（FDA）通知，旗下以TROP2為靶向的ADC（抗體藥物複合體）新藥OBI-902 ，已獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥（Orphan Drug Designation）」資格認定。

浩鼎表示，OBI-902為公司首款自主開發、採用醣位點專一性鍵結的新型ADC。浩鼎已於今年8月在美國與台灣展開OBI-902一期與二期臨床試驗，招募晚期實體腫瘤患者。該試驗的目標在於驗證OBI-902的安全性、藥物動力學特性及初步療效。

美國 生技 興櫃
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判

衛報：美擬剖半加薩 「綠區重建、紅區廢墟」惹議

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

買2筆就停了 中採購美大豆數量不到承諾的3%

相關新聞

安成生技重訊 旗下產後憂鬱症藥物臨床二期未達標

安成生技（6610）16日宣布，旗下開發中新藥 NORA520 用於治療產後憂鬱症 (postpartum depres...

裕隆傳賣納智捷給鴻海 16年國產車品牌…會走入歷史？

台灣車市風雲再起，本土車廠裕隆集團傳將出售旗下核心電動車品牌「納智捷（LUXGEN）」過半股權予鴻華先進。該品牌十月才因特斯拉交車停滯...

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

淡水小坪頂超大爛尾樓「故宮樺福皇苑」，今年9月淪入法拍，從一拍底價84.6億降到三拍底價54.1億，大降30億元，仍乏人...

亞灣智慧公宅估116年招租 蛋黃區打造社宅新典範

高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，規畫1到3房共634戶；市府都發局今天表示，工程獲多獎肯...

「淨零綠領人才培育課程」第二場測驗22日登場 增設離島測驗區

「環境部淨零綠領人才培育課程」今年度第二場全國集中測驗將於11月22日登場，主辦測驗的環境部國家環境研究院（以下簡稱國環...

大咖傳跳票、央行第四季會鬆綁嗎？信義房屋這麼說

9月全台預售揭露創統計新低僅2,100件，六都10月買賣移轉棟數也創8年新低，並傳出大咖建商跳票2,000萬。房市形勢惡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。