智慧經營／福裕事業董事長林聰麟 公益+孝道 拚永續經營

福裕（4513）董事長林聰麟白手起家，建立輝煌事業版圖，他一手創辦「清景麟集團」，巧妙將祖父、父親以及自己的名字融入企業品牌中，展現孝親不忘本的特質；他更重視社會公益，善能量的足跡遍及南台灣，優質的公司治理獨樹一幟。

業界金頭腦 紮實基本功

商界大老評價說，林聰麟的成功，不僅在於企業版圖的擴張，更在於他以孝道與公益為企業文化核心，這才是永續經營的真正力量。

在清景麟官網上，林聰麟明確標舉「台灣土地，國際之選」為願景，邀集全球建築大師共同創作，建築作品不追逐短期話題，而追求能在城市風景中永恆屹立的經典。

最近一次清景麟集團月會上，早上9點不到，二代接班人清景麟董事長林湘甯、副董事長林芳岑已經提前到場，率領集團上百名菁英就位充電，展現的紀律與效率令人印象深刻。

月會開始後，創辦人林聰麟開場，直接從近年預售屋與成屋的房價、銷量變化切入，銜接政府公布的房屋買賣移轉棟數，並結合近年台灣股市變化、佐證資金流向，再加上國人儲蓄總量起伏等關鍵數字，各項變因環環相扣、一氣呵成，有條不紊的梳理當前房市脈絡，進一步提出前瞻性觀點。

與會的市場人士說，接觸房地產市場30餘年，很少見到建商業主能親自掌握國內總體經濟脈動，林聰麟如此用心，難怪被譽為房地產界「金頭腦」，原來是私底下勤練基本功、厚植底蘊，多位建築界大老級人物都喜歡找他討論市場走向，事後也證明其眼光獨到，其對市況的預測特別受到重視。

資深業內人士指出，林聰麟個性大器豪爽，他晚上9點可以大碗喝酒、大口吃肉，見到他早上9點還能如同經濟學家般為房市問診把脈，而且言簡意賅、切中核心、句句到位；能文能武的鮮明特質，令與會專業人士印象深刻。林聰麟說，當前房屋市場不論預售或成屋買氣都節節下滑，成交速度大幅縮減、深不見底。

眼光獨到 掌握市場脈動

其中，預售市場有價無量，新成屋市場價格只要預售價格八至九折，但因自備款多，同樣苦無成交量。五至十年中古屋只要新成屋的再八折價，成為成屋市場主流，但也只有去年同期的50~60%成交量。

林聰麟指出，根據數據顯示，房市申報開工量居高不下，未來新成屋供應量增加，容易形成多殺多。此外，台南高雄的社宅供應量逐年增加，公辦都更捷運聯開案量體大，分食市場大餅。

值得關注的是，私人土地買賣少，市府公開招標土地乏人問津，土地價格高點已過，有反轉向下的趨勢。隨著央行信用管制滿一年，已達政府預期效果，未來將有機會逐漸鬆綁，但什麼時候開始又是一個新課題。

資深業內人士指出，林聰麟雍容大器、氣度豁達，風格獨特，關鍵的是他願意為社會付出，悄悄種下善循環，將成集團事業體最大的後盾。