點子農場／跨越國境的藝術創生

2025年日本瀨戶內藝術祭即將結束之前，藝術家林舜龍在豐島的作品《跨越國境・祈り》前，立下了一塊紀念的石碑。那像是他在瀨戶內海創作15年後的深情告白。

在海風與潮聲之間，台灣與他的名字將永久留在這片藝術的海洋。豐島海灘上，代表全世界197個國家的197座白色的兒童雕像靜靜佇立，每一尊都面向世界不同的首都方位，身上標示著距離與經緯度。

自2010年起，林舜龍陸續參與瀨戶內國際藝術祭，從《跨越國境・海》到《跨越國境・潮》，再到今日的《跨越國境・祈り》，他用漂流木、竹子、泥沙、兒童雕像等自然與人文元素，為這片海域書寫出一首跨越國界的詩篇。15年間，他從「島嶼與島嶼之間的連結」出發，延伸到「人與自然的共生」、「國與國之間的共感」，再進化成「人類共同的祈禱」。

林舜龍在瀨戶內海的作品，改變了地方，也改變了人。他讓曾經荒蕪的海岸成為世界藝術的朝聖地，也讓當地居民重新發現生活的尊嚴與希望。日本媒體形容他是「從台灣漂來的藝術農夫」，他邀請日本小島上的居民們共創，用時間耕耘藝術，用藝術耕耘土地。

他2025年的作品《跨越國境》系列，由日本娛樂集團AmuseInc.收藏與支持。這家公司以培育日本音樂與影視文化著名，旗下擁有福山雅治、Perfume、ONEOKROCK、BABYMETAL等世界級藝人。

Amuse的企業理念是「從娛樂走向感動」，而林舜龍的藝術則是「從感動走向行動」。當兩者相遇，藝術成為一種具社會參與與情感共鳴的文化力量。這種「跨界共創」模式，正是台灣在推動藝術地方創生時最值得學習的三意典範，兼具創意、公益、生意。

林舜龍讓漂流木成為海的語言，讓兒童雕像成為地球的祈禱。他把藝術從「個人創作」轉為「社會共創」。這種轉譯力，正是地方創生的起點。台灣的藝術家若能從「作品」轉向「場域」，從「展覽」轉向「體驗」，地方的文化能量將不再只是節慶式的短暫煙火，而能成為持續運轉的共感引擎。

瀨戶內藝術祭能成功，是因為它讓「地方」成為「世界的風景」。林舜龍未來的構想是讓瀨戶內海成為「世界兒童之海」，邀請世界各國的兒童，透過藝術共同想像人類的未來。

未來，台灣能在地方創生中導入「國際共想」的視野，例如讓偏鄉學校與國際藝術家共創、讓地方青年與海外志工共建，那麼台灣的地方創生將不只是經濟工程，更是一場文化外交。

台灣的地方創生若能結合藝術與企業、文化與旅遊，就能形成「三意生態系」，讓創意轉為地方產品、讓公益導入企業責任、讓生意回饋文化能量。如此，藝術不再只是補助項目，而能成為地方的經濟主體與精神象徵。

瀨戶內海的風裡，白色的孩童雕像波光閃耀著，如同漂流的希望。當日本用15年打造出一片「藝術之海」，台灣也可以開始以自己的島嶼為畫布，書寫一場「共玩之海」的故事。藝術不是奢侈品，而是一種生活的信仰；地方創生不是工程，而是一種文化的耕作。

瀨戶內海的夜裡，我和林舜龍暢談暢飲。我們想像著有一天，當世界的孩子再次在瀨戶內海聚首時，他們會在沙灘上讀到那行字：「From Taiwan ,with Love and Light.」那是台灣的名字，也是給世界的祈禱。