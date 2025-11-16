遠東巨城點贊助台灣之光 耶誕點燈打造發光舞台

Big City遠東巨城15日舉辦耶誕樹點燈儀式，邀請民眾迎接節慶溫馨時光。今年廣場矗立15米高聖誕樹，以金紅交織的燈光象徵溫暖祝福，流動七彩的光影寓意業績與喜悅的延續，樹身綴滿雪花，以巨大的蝴蝶結與緞帶包裹著阿Mall與Mall妹，為冬季獻上最誠摯的禮物。

現場活動以「藝起發光」為主軸，特邀請震撼人心的「原聲打擊樂團」揭開序幕，隨後由世界冠軍「後龍國小鈴漾扯鈴隊」演出並舉辦贊助儀式，繼新竹女中、台灣原聲教育協會之後，將與後龍國小展開長期教育資助計畫，以實際行動推廣藝術教育、支持年輕學子在舞台上發光發熱，亮燈後，邀請多組新竹在地學校社團登台演出，以真摯表演為整場點燈儀式畫下圓滿句點。

長期致力於藝文培力計畫的遠東巨城購物中心，一年舉辦超過400場活動，8成以上結合親子、藝文與公益，展現企業對兒少教育與社會關懷的重視。從2019年起舉辦的「兒童故事節」，融合繪畫寫生、劇團演出主題活動，打造寓教於樂的成長體驗；2014年起攜手新竹多所學校共同舉辦「聯合校園美展」，從首屆30幅作品成長至今近900幅。憑藉多年推動藝文教育的成果，2025年共榮獲第21屆「遠見ESG企業永續獎」傑出方案類教育推廣組中小企業獎殊榮，以及亞洲企業商會（AREA）「社會公益發展獎」的肯定。

除了深耕兒少教育外，巨城亦持續投入社會公益，連續11年與「財團法人犯罪被害人保護協會」共同舉辦「馨生市集」，今年活動將於11月20日至23日6F特賣場登場，邀集全台各地共17個分會40攤的馨生家庭，以創作手作與美食傳遞堅毅與希望，邀請民眾以購買與行動支持，為社會注入更多溫暖與力量。