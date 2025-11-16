裕隆傳賣納智捷給鴻海 16年國產車品牌…會走入歷史？

快訊

商業周刊／ 撰文者：林洧楨
圖為鴻海2022年度盛事科技日，董事長劉揚偉駕納智捷n7出場。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
圖為鴻海2022年度盛事科技日，董事長劉揚偉駕納智捷n7出場。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

摘要

裕隆傳將納智捷過半股權售予鴻華先進，消息一出，裕隆股價甚至一度漲停。對裕隆來說，這或許是一步解開虧損枷鎖的好棋；只是「納智捷」這個品牌會否繼續存在，成了未知數。

台灣車市風雲再起，本土車廠裕隆集團傳將出售旗下核心電動車品牌「納智捷（LUXGEN）」過半股權予鴻華先進。該品牌十月才因特斯拉交車停滯，意外登上台灣電動車銷售冠軍。如今裕隆卻選擇讓出主導權，此舉不僅重創企業競爭力，更可能動搖台灣自主汽車品牌的夢想。

然而，消息一出，裕隆股價竟不跌反漲，反而在第一時間亮燈漲停，到底怎麼回事？

裕隆賣納智捷持股，車商董座：

面子上或許不是好事，但裡子上不是壞事

「這就像一隻鳥綁著鉛塊飛不遠，現在終於把鉛塊放下了，對裕隆來說，或許面子上不是那麼光彩，但裡子上卻不是壞事。」尚騰汽車執行長吳睿弘說。

攤開納智捷財報，不僅2020年就曾因虧損嚴重，一度減資99%，再增資60億元，可是當年仍虧損近25億元，這之後也一路飽受賠多賺少的煎熬，2025年上半年虧損約1.2億元。

因此，就連不願具名的裕隆集團主管都認同，出售納智捷過半股權，將品牌經營主導權讓給鴻華先進，從汽車研發、設計，到品牌通路、定價策略等，都能整合於同一家公司，不僅有助於創造更好的經營優勢，而且在裕隆與鴻海分別持有鴻華先進43％與45％的股權結構下，還會讓裕隆有「賺錢有錢分，賠錢有人一起分擔」的好處。

「我們（裕隆）沒有不要它（納智捷），是要讓它更好，就像嫁女兒，我們還是它的娘家。」上述該名裕隆主管強調說。

此外，鴻華先進為了拚一條龍佈局，還在高雄橋頭科學園區投資蓋新車廠，不過想自行補齊製造拼圖，除了資金，還需要突破國際驗證、人才培訓等關卡，才有辦法成功，因此專業汽車網站u-car總編輯高英凱指出，鴻華先進至少二、三年內，生產製造仍將仰賴裕隆三義廠支援，所以對裕隆的收益衝擊還很有限。

因此整體來說，出售納智捷股權，其實是對裕隆利大於弊的務實決策，這也是股價逆勢上揚的主因。

鴻華先進要的不是品牌，是經銷體系

n5傳改掛新品牌，未來納智捷恐逐漸消失

至於鴻華先進，本就是年年虧損的賠錢企業，而且對於電動車市場來說，像是比亞迪、小鵬等中國的造車新勢力，每個品牌都是橫空出世，砸錢買個有歷史的品牌並不一定更有利。

既然如此，那麼為何鴻華先進要買納智捷？同業指出，鴻華先進要的不是品牌，而是背後的直營經銷體系。

簡單說，自建經銷體系至少需半年至一年才能成形，期間恐導致銷售停滯，戰力發揮亦難預期。對以代工為本的鴻海而言，品牌經營與面對終端消費者的汽車銷售經驗相對薄弱，接手納智捷團隊與資源，遂成延續性高、風險較低的選項。也因此，市場傳出此筆交易消息，並預期Luxgen N5有望改掛Foxtron Bria新品牌出場。

至於品牌，裕隆古董車收藏家Jimmy wu指出，納智捷在老一輩是很重要地位的品牌，但可惜現在對年輕人只記得它的不好，例如價格高跟故障率高的刻板印象。

事實上，就連裕隆員工也坦言指出，經營納智捷品牌的一大難度，就是總會因此被台灣網友誤認是「獲得政府多項補助，卻始終未見成果」的受保護國產車品牌，所以與其想盡辦法去翻轉這個刻板印象，反而往外收購新品牌或代理新品牌還比較容易一些。

換言之，由已故裕隆前董事長嚴凱泰於2009年創立的本土汽車品牌納智捷，極可能隨此次交易後逐步淡出台灣車壇。「這可說是一個品牌的殞落。」Jimmy Wu感嘆道。

造車夢、燒錢路，鴻華先進與納智捷過去幾年虧損居多：

年度納智捷淨利 (億元)鴻華先進淨利 (億元)
2025上半年-1.2-11.8
20240.5-21.4
2023-0.9-19.3
20220.6-13.6
2021-2.4-7.9
2020-24.7-2.2

註：2020年，鴻華先進2月成立，同年納智捷因虧損嚴重，一度減資99%，再增資60億元。（資料來源：裕隆與鴻華先進財報／製表：林洧楨）

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文裕隆傳賣納智捷給鴻海！16年國產車品牌，會走入歷史？

