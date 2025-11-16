降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
小坪頂爛尾樓。 記者游智文／攝影
小坪頂爛尾樓。 記者游智文／攝影

淡水小坪頂超大爛尾樓「故宮樺福皇苑」，今年9月淪入法拍，從一拍底價84.6億降到三拍底價54.1億，大降30億元，仍乏人問津。法拍業者表示，該物件量體大、總價高，加上地段不佳，重新包裝不易，恐淪萬年流標品。

該大樓原案名為「台北君天下」，為地下5層，地上28樓大樓，基地面積達5065坪、建物面積則約1.74萬坪，

個案在1998年開工，但因銷售不佳，建商財務出問題，結構完成就沒再蓋，淪為一棟只有鋼構水泥的大型爛尾樓，同一期間當地還有七家建商推案也因賣不好停擺，因此當地被戲稱為「八掛山」。

台北君天下後來由遠東航空前董事長張綱維接手，以樺福建設名義整合後，更名為「故宮樺福皇苑」，但張綱維重心放在同時接手的另一批別墅華廈，請來香港女星關之琳代言，包裝成「環遊郡」出售，故宮樺福皇苑一直沒續建。

在荒廢20多年後，今年9月這棟醒目的爛尾樓淪入法拍，據法拍筆錄資料，該爛尾建案為實質債務人為「禾豐泰興業」，背後大股東就是遠東航空前董事長張綱維，一拍底價高達84.6億元，依建坪換算，一坪約48萬元。

由於遠高於市場價格，一拍無人投標，以流標收場。二拍底價降至67.7億元一樣流標。本月12日以底價54.16億元進行三拍，再度流標。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該建物外觀並未完成，沒窗沒門，且依筆錄地下層、升降電梯嚴重積水，且量體龐大，就算四拍降到約43億、打對折拍賣，由於重新包裝費用驚人，預料也不會有人出手。

他表示，第一輪拍賣結束後，若持續拍賣，法院會重新鑑價再進行第二輪，底價會重新拉高，但當地的生活機能欠佳，且該棟爛尾樓整修困難，建商若想進場，不如直接買地，爛尾樓要拍出的機率不高，恐淪萬年流標品。

爛尾樓 張綱維 淡水
