亞灣智慧公宅估116年招租 蛋黃區打造社宅新典範
高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，規畫1到3房共634戶；市府都發局今天表示，工程獲多獎肯定，目前工程進度正常，預計116年完工招租。
都發局今天發布新聞稿表示，市府配合中央社會住宅政策，在亞洲新灣區興辦前鎮亞灣智慧公宅（第1期）新建統包工程，自民國112年起已累積獲多項獎項，今年又獲「2025年城市工程品質金質獎」等，備受肯定。
都發局表示，社宅建築量體為4棟地下2層、地上14層，在社福設施規劃上有幼兒園、關懷據點、托嬰中心、日照中心等，並搭配店鋪、飲食店、辦公室等規劃，並提供中庭空間及開放空間綠帶。
居住單元有1房型475戶、2房型147戶、3房型12戶，共634戶；目前工程進度正常，預計116年完工招租。
都發局表示，市府蓋社宅的原則理念，多規劃在交通便捷或位置優越地段，因此，此案選在高雄市的亞灣蛋黃區興建，提供附近亞灣5G AIoT創新園區就業員工、青年家庭及弱勢族群入住，實踐居住正義。
都發局說明，希望社宅完工後能讓市民有更優質居住環境；目前市府正與國家住都中心合作推動總目標3.5萬戶社會住宅，「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）」的獲獎，可作為後續社宅建設典範。
