快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

聽新聞
0:00 / 0:00

亞灣智慧公宅估116年招租 蛋黃區打造社宅新典範

中央社／ 高雄16日電
高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，目前工程進度正常，預計民國116年完工招租。（高雄市都發局提供）中央社
高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，目前工程進度正常，預計民國116年完工招租。（高雄市都發局提供）中央社

高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，規畫1到3房共634戶；市府都發局今天表示，工程獲多獎肯定，目前工程進度正常，預計116年完工招租。

都發局今天發布新聞稿表示，市府配合中央社會住宅政策，在亞洲新灣區興辦前鎮亞灣智慧公宅（第1期）新建統包工程，自民國112年起已累積獲多項獎項，今年又獲「2025年城市工程品質金質獎」等，備受肯定。

都發局表示，社宅建築量體為4棟地下2層、地上14層，在社福設施規劃上有幼兒園、關懷據點、托嬰中心、日照中心等，並搭配店鋪、飲食店、辦公室等規劃，並提供中庭空間及開放空間綠帶。

居住單元有1房型475戶、2房型147戶、3房型12戶，共634戶；目前工程進度正常，預計116年完工招租。

都發局表示，市府蓋社宅的原則理念，多規劃在交通便捷或位置優越地段，因此，此案選在高雄市的亞灣蛋黃區興建，提供附近亞灣5G AIoT創新園區就業員工、青年家庭及弱勢族群入住，實踐居住正義。

都發局說明，希望社宅完工後能讓市民有更優質居住環境；目前市府正與國家住都中心合作推動總目標3.5萬戶社會住宅，「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）」的獲獎，可作為後續社宅建設典範。

社宅 社會住宅 金質獎
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園舊城再生有成 景福宮周邊再推第2期整修明年5月完工

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

台中社宅地下室機車突冒火花起火 起火原因調查中

相關新聞

亞灣智慧公宅估116年招租 蛋黃區打造社宅新典範

高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，規畫1到3房共634戶；市府都發局今天表示，工程獲多獎肯...

「淨零綠領人才培育課程」第二場測驗22日登場 增設離島測驗區

「環境部淨零綠領人才培育課程」今年度第二場全國集中測驗將於11月22日登場，主辦測驗的環境部國家環境研究院（以下簡稱國環...

大咖傳跳票、央行第四季會鬆綁嗎？信義房屋這麼說

9月全台預售揭露創統計新低僅2,100件，六都10月買賣移轉棟數也創8年新低，並傳出大咖建商跳票2,000萬。房市形勢惡...

新增頂樓加蓋排除租屋補貼 弱勢租屋族更難申請

有些租屋族租加蓋頂樓房租較價宜，內政部115年度租金補貼新制將上路，其中新增一條「頂樓加蓋未辦理保存登記、或無法取得建物...

願景工程基金會董事長陳冲呼籲：實踐永續 中小企一起行動

當全球暖化的警鐘一次次敲響，永續發展不再只是大企業的議題。願景工程基金會董事長陳冲以記者採訪格陵蘭的經歷為例，提及格陵蘭...

企業脈動1／活躍企業家數 穩步攀升站上152萬間

財政部統計，近年活躍企業總家數呈穩定增長，2023年達約152萬家，突破150萬家，五年間複合成長率約為2.3％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。