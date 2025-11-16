「淨零綠領人才培育課程」第二場測驗22日登場 增設離島測驗區

「環境部淨零綠領人才培育課程」今年度第二場全國集中測驗將於11月22日登場，主辦測驗的環境部國家環境研究院（以下簡稱國環院）院長劉宗勇表示，本次有近900名完成48小時訓練的學員於全國15個測驗區同步參加測驗。測驗採筆試方式，作答時間共100分鐘，題目為50題四選一選擇題，及格分數為60分。

為培育2050淨零轉型所需人才，國環院結合全國32所大學，於今年3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並開設為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，課程費用12,000元，由各開班學校收取。測驗及格者，如為30歲以下大專院校在學生，可申請半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙資格者，則可申請全額補助。

這次測驗15個測驗區，其中首次增設澎湖測驗區，讓在地學員能就近應試。為方便學員備測，國環院於「綠領人才資訊平臺」公布新的15題示範題，題型與正式測驗一致。劉宗勇院長提醒，測驗題皆出自官方教材，學員只要依照課程內容準備並搭配示範題練習，即可高分過關，取得綠領人才的證明。

國環院指出，測驗期間禁止攜帶智慧型手機、智慧手錶、智慧眼鏡及念珠型智慧裝置，違者將依規定扣分；試場亦不得使用計算機，題目僅涉及基本四則運算，計算機非必須。學員最遲應於開考後10分鐘前入場，並攜帶有效證件供查驗，以維護自身權益。

劉宗勇院長表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」最大特色在於課程內容緊貼國內外最新淨零政策、法規與實務趨勢，是唯一由環境部推出的淨零培育課程。完成訓練並通過測驗者即可取得官方合格證明，可作為其具備碳管理與淨零轉型專業能力的重要憑證。