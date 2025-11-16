大咖傳跳票、央行第四季會鬆綁嗎？信義房屋這麼說
9月全台預售揭露創統計新低僅2,100件，六都10月買賣移轉棟數也創8年新低，並傳出大咖建商跳票2,000萬。房市形勢惡化，央行第四季理監事會可能鬆綁嗎？
信義房屋近日召開法說會指出，央行第四季不會明顯鬆綁選擇性信用管制，利率水準也會維持緊縮，不過股市維持高檔，經濟表現穩定，預料房市仍會維持盤整格局，市場仍是自用當道。
信義房屋表示，第三季受央行信用管制持續、市場理性觀望下，六都移轉棟數年減3成，整體房市維持盤整格局。
雖然市場觀望氣氛延續、交易量縮減，但信義仍展現穩健經營韌性，成交件數變化優於整體市場表現，合併營收達23.04億元，年減22%；第3季稅前淨利1.31億元，每股盈餘0.12元。
房仲業務方面，仲介事業勞務收入為22.7億元，年減22%，主要受到國內住宅市場交易量減少影響，國內商用不動產仲介業務則成長逾25%。
開發事業部份，嘉品案預計於11月中開始交屋，年底前預計完成9成交屋，挹注第四季營收獲利；嘉學案工程進度至地上六層樓，預計117年完工交屋。觀光旅遊事業則持續投入沙巴的洲際酒店工程，預定於116年底開幕。
展望後市，信義房屋認為，新青安貸款銀行承作意願增加可望進一步支撐剛性需求，雖然央行選擇性信用管制政策於第四季預期不會明顯鬆綁及利率水準仍維持緊縮，不過股市維持高檔經濟表現穩定，房市仍會維持盤整格局。
