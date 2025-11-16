企業熱烈按讚！大家功德會撥款超2,000萬 無數國中小學子受惠
由企業家組成的中華大家功德會為凝聚社會善心，舉辦公益園遊會，並宣告新年度的大型計畫「夢想十」及「築夢學田」，其中「夢想十」服務學校從原本的中彰投再擴大，北到苗栗、南延伸到雲嘉，聚焦國中小學子，今年進入第六屆，累計總撥款金額已經超過2000萬元。
大家功德會理事長、亞哥建設董事長廖紀友說，目標要幫助到更多學校，並且讓功德會成為一個公益的平台，期待受功德會幫助的對象，能夠靠自己的力量，展現所長，成為人們眼中的驕傲。
精品衛浴德瑞克總經理周孫翁表示，為落實公益行動，功德會舉辦公益園遊會，獲得企業界熱烈響應。
理事長廖紀友非常感謝IKEA台中店無償提供了一樓的戶外廣場空間。「歐馬企業」派出了7部總價近5000萬元車露界最頂的露營車，包含有露營車界的勞斯萊斯Rolls-Royce之稱的Airstream 、自走式的露營車Sunlight，將IKEA台中店戶外廣場打造成大型車露的現場，服務在場2000位學童與來賓車露體驗。
「歐馬企業」董事長羅達仁董事長指出，希望這個活動，能夠對於偏鄉的學童，開展不同的文化刺激與體驗。「中歆企業」等會員攤位，皆捐出當日營業所得，大家盡其所能，共同響應活動。還有一些企業認養了公益攤位，例如「艾運斯坦」受到遠在彰化田中的阿嬤的努力故事所感動，用認養的方式來照顧這些公益攤位。
此外，公益園遊會提供參與的學校一個對外籌募基金的平台。例如潭子國中需要經費支持方能出國參賽，劉昌駿教練說，可以讓孩子在整個過程中，體驗到需要透過自身的努力，才能與自已的夢想更接近，這樣，最後的成果，就會更完整而深刻。
遠在谷關的德芙蘭國小也帶來家長種植的甜柿販售，用來籌措學校棒球隊出賽的基金。場內總計近40所中彰投的學校與公益團體共同參與，端出學校的特色，除了行銷學校，還可幫助孩子的比賽等活動籌措基金，除了提供實質的幫助，還饒富教育的精神。
