快訊

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

陸樂團主唱意外慘死！遭「電動座椅架」擠壓肋骨斷 搶救10幾小時離世

企業熱烈按讚！大家功德會撥款超2,000萬 無數國中小學子受惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
企業熱烈按讚，大家功德會撥款超2000萬，無數國中小學子受惠。圖／公德會提供
企業熱烈按讚，大家功德會撥款超2000萬，無數國中小學子受惠。圖／公德會提供

由企業家組成的中華大家功德會為凝聚社會善心，舉辦公益園遊會，並宣告新年度的大型計畫「夢想十」及「築夢學田」，其中「夢想十」服務學校從原本的中彰投再擴大，北到苗栗、南延伸到雲嘉，聚焦國中小學子，今年進入第六屆，累計總撥款金額已經超過2000萬元。

大家功德會理事長、亞哥建設董事長廖紀友說，目標要幫助到更多學校，並且讓功德會成為一個公益的平台，期待受功德會幫助的對象，能夠靠自己的力量，展現所長，成為人們眼中的驕傲。

精品衛浴德瑞克總經理周孫翁表示，為落實公益行動，功德會舉辦公益園遊會，獲得企業界熱烈響應。

理事長廖紀友非常感謝IKEA台中店無償提供了一樓的戶外廣場空間。「歐馬企業」派出了7部總價近5000萬元車露界最頂的露營車，包含有露營車界的勞斯萊斯Rolls-Royce之稱的Airstream 、自走式的露營車Sunlight，將IKEA台中店戶外廣場打造成大型車露的現場，服務在場2000位學童與來賓車露體驗。

「歐馬企業」董事長羅達仁董事長指出，希望這個活動，能夠對於偏鄉的學童，開展不同的文化刺激與體驗。「中歆企業」等會員攤位，皆捐出當日營業所得，大家盡其所能，共同響應活動。還有一些企業認養了公益攤位，例如「艾運斯坦」受到遠在彰化田中的阿嬤的努力故事所感動，用認養的方式來照顧這些公益攤位。

此外，公益園遊會提供參與的學校一個對外籌募基金的平台。例如潭子國中需要經費支持方能出國參賽，劉昌駿教練說，可以讓孩子在整個過程中，體驗到需要透過自身的努力，才能與自已的夢想更接近，這樣，最後的成果，就會更完整而深刻。

遠在谷關的德芙蘭國小也帶來家長種植的甜柿販售，用來籌措學校棒球隊出賽的基金。場內總計近40所中彰投的學校與公益團體共同參與，端出學校的特色，除了行銷學校，還可幫助孩子的比賽等活動籌措基金，除了提供實質的幫助，還饒富教育的精神。

企業熱烈按讚，大家功德會撥款超2000萬，無數國中小學子受惠。圖／公德會提供
企業熱烈按讚，大家功德會撥款超2000萬，無數國中小學子受惠。圖／公德會提供
大家功德會理事長、亞哥建設董事長廖紀友(左)宣布，新年度擴大公益服務的範圍。圖／公德會提供
大家功德會理事長、亞哥建設董事長廖紀友(左)宣布，新年度擴大公益服務的範圍。圖／公德會提供

董事長 夢想 露營
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

IKEA快閃店進駐宜蘭新月廣場！推近150款家飾品與小型家具

IKEA真的來了！宜蘭「IKEA新月廣場快閃店」登場 「鯊魚娃娃、甜甜圈燈」買得到、開幕送小貓零錢包

IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點

格上租車導入J SPACE輕露營車 打造移動式度假新體驗

相關新聞

新增頂樓加蓋排除租屋補貼 弱勢租屋族更難申請

有些租屋族租加蓋頂樓房租較價宜，內政部115年度租金補貼新制將上路，其中新增一條「頂樓加蓋未辦理保存登記、或無法取得建物...

願景工程基金會董事長陳冲呼籲：實踐永續 中小企一起行動

當全球暖化的警鐘一次次敲響，永續發展不再只是大企業的議題。願景工程基金會董事長陳冲以記者採訪格陵蘭的經歷為例，提及格陵蘭...

企業脈動1／活躍企業家數 穩步攀升站上152萬間

財政部統計，近年活躍企業總家數呈穩定增長，2023年達約152萬家，突破150萬家，五年間複合成長率約為2.3％。

企業脈動2／新企業存亡 前兩年最關鍵

商場如戰場，企業生存有多難？根據財政部研究報告，企業「出生」存續達五年者僅六成，且遭淘汰者，半數集中於前兩年，換言之，在...

企業脈動3／電力、燃氣供應業 退場率低

企業高出生率背後，常代表市場有利可圖，或政策給予利多，因此吸引創業者蜂擁而入，同時也讓市場漸趨競爭，推升企業死亡率。

裕隆集團法說會 對納智捷規劃聚焦

裕隆集團旗下六家公司將於19日與20日舉行法說會，當中裕隆因市場傳出可能將旗下納智捷品牌出售予鴻華先進消息受到矚目，預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。