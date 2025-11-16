關稅明朗 成衣4強明年擴廠鎖定印尼、孟加拉、約旦

快訊

中央社／ 台北16日電

美國對等關稅稅率大致明朗，國際品牌客戶啟動全球產區調整，包括儒鴻、聚陽、廣越、振大環球等台灣上市成衣廠配合產能調度，2026年擴廠計畫陸續出爐，重點放在印尼、孟加拉和約旦

儒鴻總經理洪瑞廷上週在法說會中表示，明年資本支出重點，將「明顯提高印尼產能比重」，並規劃在印尼建構垂直整合的生產流程。儒鴻11月6日董事會通過，擬投資8000萬美元（約新台幣24.7億元），啟動印尼3期擴廠計畫。

儒鴻董事長王樹文先前就表示，因應去全球化趨勢，儒鴻將持續分散生產據點。儒鴻印尼3期擴廠計畫已規劃一段時間，原本在成衣廠或織布廠之間2選1，最後敲定蓋成衣廠，惟在今年上半年快定案時，碰到美國對等關稅，又鴨子划水一段時間。

儒鴻表示，客戶對於產能需求殷切，考量關稅政策明朗，正式啟動印尼3廠計畫。儒鴻評估印尼設廠的優點包括勞工供給充沛及勞工成本具相對優勢。目前儒鴻印尼3廠計畫2026年中開工，2027年下半年投產，規劃產能每月約180萬件。

另一成衣大廠聚陽內部規劃，明年總產能的擴增幅度大約落在「個位數」成長，重點放在區域分布的調整。

聚陽目前以印尼、越南為兩大生產基地，明年擴產重點會放在孟加拉。聚陽發言人林恆宇笑稱「有孟最美」，孟加拉的對等關稅稅率為20%，與越南、印尼其實差不多，主要是看中孟加拉的薪資水平具競爭力。

廣越董事長吳朝筆表示，隨美國對等關稅大致底定，成衣品牌客戶開始調整產區分布，其中廣越的約旦廠稅率為15%，低於其他主要紡織生產基地如越南的20%，和印尼的19%，具有稅率優勢，獲得客戶優先下單，今年廣越約旦廠營收比去年大幅增加4成至5成。

為滿足客戶強勁需求，廣越持續擴建約旦廠產能，2025年一口氣增加20條產線，今年底總產線預計達到65條，根據公司初步規劃，明年約旦廠計畫進一步擴增產線到80條，成為主要營運動能。

振大環球明年擴產重點放在印尼產區，公司表示，印尼具成本競爭優勢，且可與非洲馬達加斯加產區互相配合。隨多產區布局逐步開花結果，振大環球估明年整體產能可望提升2至3成，為後續營運成長注入新動能。

