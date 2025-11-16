新增頂樓加蓋排除租屋補貼 弱勢租屋族更難申請

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣許多民宅屋頂加蓋，租屋補貼政策新增「頂樓加蓋排除補貼」，許多弱勢租屋族無法申請。圖／讀者提供
台灣許多民宅屋頂加蓋，租屋補貼政策新增「頂樓加蓋排除補貼」，許多弱勢租屋族無法申請。圖／讀者提供

有些租屋族租加蓋頂樓房租較價宜，內政部115年度租金補貼新制將上路，其中新增一條「頂樓加蓋未辦理保存登記、或無法取得建物合法證明」除外規定，弱勢租屋族說，新規定讓他們更難申請到租屋補貼。

台中一名租屋族表示，他們想申請補助但被迫不敢申請，因為房東不願意讓他們申請補貼，想申請房東就不讓你租，因為房東怕被查稅、被追溯所得、房屋用途曝光。

租屋族說，政府未真正掌握完整的出租資料，房東長期以「不登記、不報稅」作為市場主流操作模式，如果申請租金補貼，等於將隱形房東攤在陽光下，許多房東因此寧願拒租也不願配合，讓政府推動多年的租金補貼新制，看似美意卻形同虛設。

租屋族表示，法律雖保障租客可檢舉，但檢舉後大多面臨搬家、失去居住權的風險，補貼制度美意，政府若強力查稅，房東常將稅負直接轉嫁給租客，形成惡性循環。

他建議，政府應主動掌握資料，降低房東誠實申報的成本，以其他國家為例，他們能直接取得水電、門牌使用、建物用途、租金行情等資料，透過大數據比對即可判定是否存在出租行為，只要政府能自行查證出租事實，房東報不報稅就不再是靠運氣。

若政府希望房東誠實申報，需同步提供誘因，例如租金所得稅率分級、報稅抵減、房屋稅差別調整等，才能降低羊毛出在租屋族身上。

