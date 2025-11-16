願景工程基金會董事長陳冲呼籲：實踐永續 中小企一起行動

經濟日報／ 台北訊

當全球暖化的警鐘一次次敲響，永續發展不再只是大企業的議題。願景工程基金會董事長陳冲以記者採訪格陵蘭的經歷為例，提及格陵蘭行政長官即曾表示，如果人類繼續忽視氣候問題，格陵蘭將會成為最適合人居的地方；也就是說，「格陵蘭若真的變成綠地，意味著地球生態已經失控」。

願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，日前舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，邀請海內外專家與企業代表，從趨勢觀點到實際行動的分享。陳冲在論壇致詞時強調，中小企業占台灣企業的98%，占有最多的就業人口，要讓永續真正落地，就必須讓中小企業一起行動。

中小企業氣候中心（SME Climate Hub）是位於歐洲的非營利組織，提供全球中小企業落實淨零排放務實方法，總監Louise Rehbinder在論壇中提出三個具體行動方針，建議企業應先從自身營運著手，提升能源效率、導入再生能源並推動低碳交通，以減少直接排放；進一步則要將減碳思維延伸至供應鏈，最終可透過開發具有減碳效益的產品與服務，讓綠色創新成為企業成長的新動能。

在國際趨勢推動下，台灣企業也開始展現行動力。台達ESG策略整合辦公室資深處長李立仁指出，台達將永續視為營運核心，台達的永續轉型建立在產品力、品牌力與人才力等三大基石之上。為協助更多中小企業加入減碳行列，台達運用AI工具協助供應鏈夥伴尋找政府補助資源，降低轉型門檻。

論壇現場，三家中小企業也分享邁向淨零的多重路徑。來自製造業的集泉塑膠董事長詹景忠指出，公司近年與歐萊德合作打造全球首支再生塑料按壓頭，再生料使用比率高達83.7%，減碳效果達66%；同時也推動「四支回收牛奶瓶=一支洗衣精瓶」的回收計畫，並與日月光（3711）共建閉環回收系統，讓塑膠真正實現循環再生。

阿默蛋糕則從「包裝」重新定義永續。阿默蛋糕董事長周正訓表示，採用甘蔗纖維小牙刀與FSC認證紙材，並減少複合材質使用。他還提到，企業要求供應商符合永續製程標準，「美味不只在口感，也在責任」。

創立超過50年的成衣出口商輝台公司，董事長劉凱葳帶領團隊推動ISO 14067碳足跡管理，從原料、製程到運輸全面盤查。結果顯示，只要將尼龍布改為回收聚酯纖維，就能減碳19.3%；再搭配冷水洗滌倡議，整體減碳可達21%，這項國際認證成為輝台打入歐洲市場的關鍵。

