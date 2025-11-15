企業參與！中華大家功德會「夢想推手公益園遊會」登場

中華大家功德會為凝聚社會善心，並推廣公益理念，15日在文心森林公園及IKEA台中店戶外廣場舉辦公益園遊會。會場不僅廣邀中彰投企業及40多所學校設置超過百攤多元攤位，包括愛心義賣、互動遊戲、美食與手作體驗，還邀請長期以來協助的學校表演團隊，帶來精彩節目，讓大小朋友都能在歡樂的氛圍中，體驗助人的喜悅。

大家功德會理事長廖紀友表示，這次公益園遊會，正式宣告年度大型計畫「夢想+」及「築夢學田」開展新的里程碑，「夢想+」服務的對象是中彰投的國中小，今年已經進入第六屆，累計總撥款金額已經超過2,000萬元。兩項計畫明年向北延伸至苗栗、向南發展到雲、嘉，期望幫助到更多的學校。

另外，這次的園遊會就是要使功德會成為一個公益的平台，讓這些受功德會幫助的對象，能夠靠自己的力量，展現所長，成為人們眼中的驕傲，所以廣邀需要協助的對象設攤。

本次公益園遊會，亦提供參與的學校一個對外籌募基金的平台，例如潭子國中，需要經費支持方能出國參賽，這次設攤，也是為了募集手球隊的出國比賽基金，學校教練劉昌駿說，可以讓孩子在整個過程中，體驗到需要透過自身的努力，才能與自已的夢想更接近，最後的成果，就會更完整而深刻。

遠在谷關的德芙蘭國小，也帶來家長種植的甜柿販售，用來籌措學校棒球隊出賽的基金。場內總計近40所中彰投的學校與公益團體共同參與，端出學校的特色，除了行銷學校，還可幫助孩子的比賽等活動籌措基金，除了提供實質的幫助，還饒富教育的精神。

在企業參與方面，廖紀友非常感謝IKEA台中店無償提供一樓的的戶外廣場空間。歐馬企業派出7部總價近5,000萬元的車露界最頂露營車，包含有露營車界的勞斯萊斯Rolls-Royce之稱的Airstream 、自走式的露營車Sunlight，將IKEA台中店戶外廣場打造成大型車露的現場，服務在場2,000位學童與來賓車露體驗。

歐馬企業董事長羅達仁說，希望這個活動，能夠對於偏鄉的學童，開展不同的文化刺激與體驗。

許多大家功德會的會員例如長期發展廚房美學的中歆企業，知名烘焙康纖麥E等會員攤位，皆捐出當日營業所得，大家盡其所能，共同響應活動。還有一些企業認養了公益攤位，例如艾運斯坦受到遠在彰化田中阿嬤的努力故事所感動，用認養的方式來照顧這些公益攤位。

長年發展逐格動畫教學的龍井龍港國小，與清水發展光影戲的清泉國中，皆是功德會「夢想+」專案的得主，本次利用歐馬企業的露營車邊帳，將現場化身為露天電影院；加上彰化芬園鄉同安國小提供學童自烘的咖啡飲品、南投鹿谷國中提供茶席，讓賓客在露天電影院中，伴著咖啡、好茶，享受美好的觀賞體驗，也是給這些偏鄉學童最佳的支持及鼓勵。

園遊會邀請許多公益團體共同參與，長期為多重障礙盲人發聲的「視多障協會」、收容重度障礙院生的「臺中市希望家園」等十多個社福單位，皆受邀參與，讓園遊會成為公益活動交流平台。