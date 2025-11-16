裕隆集團法說會 對納智捷規劃聚焦

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）集團旗下六家公司將於19日與20日舉行法說會，當中裕隆因市場傳出可能將旗下納智捷品牌出售予鴻華先進消息受到矚目，預期將成為法說會焦點；而中華車（2204）則因為十年來終於將導入三菱汽車的全新車款在台國產，出現突破性進展，預期將對中華車後續的銷售表現有重要助益。

裕隆集團分兩天舉行法說會，19日登場的是裕隆與裕日車，20日則為裕融、江申、嘉裕和中華車。主要說明集團事業第3季的營運表現及第4季展望。今年汽車市場受到調降貨物稅與汽車進口關稅可望大幅調降的議題影響，第2季與第3季的車市表現相對不振，裕隆集團在汽車事業的銷售也受到影響。

但9月之後，貨物稅減徵底定，第4季銷售回復正常狀況，再加上裕隆集團的新車銷售以國產車為主，較不致受進口車關稅懸而未決影響買氣，可望逐漸回穩。

至於裕隆集團旗下納智捷品牌在傳出將出售予鴻華先進消息後，裕隆上周股價連三根漲停板。

