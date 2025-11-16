企業脈動1／活躍企業家數 穩步攀升站上152萬間

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，近年活躍企業總家數呈穩定增長，2023年達約152萬家，突破150萬家，五年間複合成長率約為2.3％。

財政部發布《營業稅資料加值與應用-創建企業動態統計指標》研究報告，指出活躍企業家數從2018年約135萬家、逐年增至2023年約152萬家，銷售額規模同樣呈逐年增加，從2018年42.5兆元，在2023年已達54.3兆元，五年間複合成長率約為5％。

另外，活躍企業的聘用員工數量也同步成長，從2018年的1,365萬人、到2023年達到1,459萬人，五年間複合成長率約為1.3％。

財政部這份研究報告，主要是透過整合企業登記、稅務及調查資料，仿效人類生命周期，利用曾有過營業收入或聘用員工紀錄的活躍企業為計算企業出生、死亡等指標，建構企業「出生」與「死亡」等事件統計，呈現創業與企業生命周期資訊，有助觀察經濟發展與產業趨勢。

研究報告指出，我國現行公司、商號開歇業統計未與稅務資料連結，難以反映實際營運狀況，因而以財稅資料為基礎，結合營業稅稅籍登記、銷售額申報及查定資料，並串接綜合所得稅與勞保投保資訊，依循國際規範建構企業動態統計體系，完善我國企業結構與經濟變動的統計觀測。

報告指出，企業出生率與死亡率多與外部經濟事件與產業興衰有關，近年出生率介於6.5％至7.2％間、近五年平均為6.7％，死亡率則在5.4％至5.7％間、平均為5.5％。財政部統計處指出，各年企業出生、死亡家數變化主要是受外部經濟事件、產業興衰異動而增減。

例如在疫情期間（2020至2021年間），網路購物蔚為風潮，企業紛紛轉型、不少民眾也開始經營網購，導致企業出生率受經營網購營業人家數激增成長，在2021年增至7.2％，但疫後恢復正常實體活動、再加上娃娃機風潮退燒而下滑至6.5％。

在企業死亡率的部分，疫情期間為近五年較低之水準，在疫後2022年時死亡率提升至5.6％。學者指出，主要是受到娃娃機、選物店倒閉潮影響，再加上部分企業在疫情期間苦撐兩年後，若仍無法順利轉型，就會決定將公司結束營運。

交叉比對發現，企業出生所帶動銷售額2023年達2,783億元、帶動聘用員工數為21.9萬人，兩者五年間複合成長率分別為成長7.4％、減少1.6％；企業死亡所損失銷售額2022年達1,835億元、損失聘用員工數為14.7萬人，兩者四年間複合成長率分別為成長6.8％、減少0.8％。

死亡率 成長率
×

