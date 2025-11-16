企業脈動3／電力、燃氣供應業 退場率低

企業高出生率背後，常代表市場有利可圖，或政策給予利多，因此吸引創業者蜂擁而入，同時也讓市場漸趨競爭，推升企業死亡率。

從業別觀察，近年來製造業、電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業等企業死亡率較低，各年死亡率多在3.5％以下，其中電力及燃氣供應業受惠於綠能政策持續推動，在高企業出生率下，仍可維持較低的企業死亡率。

近六年出生率高逾10％行業包括教育業、藝術娛樂及休閒服務業、醫療保健及社會服務業、電力及燃氣供應業、住宿餐飲業等。

報告分析，教育業主因為健身、瑜珈指導市場興起；藝術娛樂及休閒服務業則受近年夾娃娃機店、選物店持續擴張；醫療保健及社會服務業則與傳統整復工作室興起、政策支持廣設長照機構有關；電力及燃氣供應業則受國內綠能政策影響，讓光電、風電等能源業者持續增加；住宿及餐飲業則是因餐食與飲料業的開業門檻較低及國人喜好外食所帶動的市場需求。

然而報告也點出，住宿及餐飲業、教育業、藝術娛樂及休閒服務業等，各年死亡率多逾7.5％，主因市場競爭激烈，可取代性較高，死亡率也相對高，藝術娛樂及休閒服務業在2019年至2021年出現高於10％的死亡率，主要是受到疫情三級警戒與民眾減少娛樂活動有關。

以年營收級距兩端為例，50萬元以下企業出生率為17.1％為整體最高，營收1億元以上的死亡率為0.38％；年營收50萬元以下的企業死亡率高達18.1％，營收1億元以上的死亡率僅0.46％。