企業脈動2／新企業存亡 前兩年最關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

商場如戰場，企業生存有多難？根據財政部研究報告，企業「出生」存續達五年者僅六成，且遭淘汰者，半數集中於前兩年，換言之，在企業誕生的前兩年，往往是存亡關鍵。

報告指出，企業出生年並不影響後續企業存續表現，在不同出生年，企業存續一年至五年的存續率分別約為九成、八成、七成、六成五、六成。

而各年的淘汰家數比率，則呈逐年降低並趨於收斂，由前兩年的10％降至第五年的4.9％，反映出隨企業經歷市場洗禮、汰弱留強後的結果。五年內淘汰企業家數約占出生數四成，其中逾半數集中於前二年，凸顯企業出生後兩年內，是考驗企業經營的關鍵時刻。

此外，部分因節稅或避稅考量而成立的企業，像是投資有價證券、土地開發等業別，多於目的達成後即結束營業，故出生後第一年淘汰家數占比相對高。

統計發現，每年度出生及死亡企業皆約四成適用查定課徵營業人（即小商家）、五成屬年營收50萬元以下級距、六成屬獨資企業，且該相關類別的企業出生與死亡率皆較整體平均高，除反映企業設立初期與結束營業前規模普遍較低外，也與營業人多選擇成立具較低租稅依從成本，且經營權力集中的獨資組織有關。在低沉沒成本影響下，營收規模較小及獨資企業的出生、死亡率皆高於整體平均。

死亡率 規模 出生數
企業脈動2／新企業存亡 前兩年最關鍵

