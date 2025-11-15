輝達總部幕後推手 Gensler台灣唯一住宅案現身台中14期

擁有「全球地標之父」封號、也是輝達美國總部設計者-Gensler建築師事務所，與熊圖建設合作在台灣推出的第一件住宅代表作「熊圖敘Dos」，現身台中市14期重劃區馬禮遜美國學校第一排，新案推出立刻獲得擁有國際視野的企業主、科技人等族群青睞，進一步創下14期區域單價新高。

Gensler總部位於美國，在全球51座城市設有辦公室，並擁有逾7,000名建築與設計專業人才，年營業額超過新台幣400億元，為全球規模最大、影響力最深遠的建築事務所之一。

Gensler知名作品橫跨五大洲，包括中國最高建築「上海中心大廈」、Apple紐約旗艦店、輝達NVIDIA總部、Face book總部、Adobe總部等，而在台灣僅有三件建築作品，包括台北信義商圈地標百貨「遠百A13」、台中101「國泰置地廣場」及唯一住宅案「熊圖敘Dos」。

由於「熊圖敘Dos」是Gensler在台灣唯一的住宅作品，深具稀有性與收藏價值，自今年第2季進場以來，受到市場高度關注。根據最新實登揭露，最高成交單價達83.63萬元，創下14期區域單價新高。

「熊圖敘Dos」之所以能創出高價，關鍵除了地點絕佳之外，還在於熊圖建設總經理林鼎強的國際化佈局，成功邀請到全球建築設計龍頭Gensler首度跨足台灣住宅市場。

「熊圖敘Dos」位於14期仁平段山西路核心地段，鄰近水湳中央公園與馬禮遜美國學校，兼具城市綠肺、國際教育資源及生活機能，躋身區域高端住宅的重要推力。

林鼎強表示，Gensler擁有「全球地標之父」封號，在台灣，Gensler過往皆以商辦與零售空間為代表，包括台北信義區「遠百A13」與台中地標級商場與商辦「國泰置地廣場」，皆具市場話題性。

而Gensler在全球的唯二住宅代表作品，其一是杜拜第五代住宅DAMAC Casa Tower，其二就是台中14期的「熊圖敘Dos」。

「熊圖敘Dos」引領第五代住宅登台落地，大量融入Gensler近年主推「森態建築」概念，以垂直綠化、建築與自然共生為核心，創造「天空之森」陽台系統與多重層次的社交型森林空間，讓住戶擁有360度景觀視野與永久棟距，強調低密度、靜謐，且具國際品味的生活環境。

地產專家指出，該建築語彙與Gensler海外作品相呼應，將使此案成為水湳中央公園生活圈的亮點建築。

「熊圖敘Dos」產品規劃28至39坪、2至3房，總戶數51戶，總銷金額約16億元。根據最新實登揭露已成交16戶，每坪均價約79.22萬元，最高成交單價83.63萬元，表現相當亮眼。

值得一提的是，「熊圖敘Dos」為推動綠色永續建築，建築混凝土有搭配採用生物炭，可以改善水泥漿體孔隙結構，大幅提升材料耐久性並提供碳封存效益。

同樣位於14期的指標新案「大陸豐莚」，則由紐約ODA建築事務所操刀，主打六大主題樓層庭園與頂樓空中花園，總戶數94戶，目前已成交76戶，近一年實登均價約72.23萬元、最高單價80.53萬元，深受高資產族群青睞。

業界指出，兩大國際事務所以建築語彙在14期隔空較勁，顯示國際級美學已成為台中高端住宅新標配，也推升14期躍升台中最具話題性的建築舞台。