士林官邸菊展推吃喝玩樂地圖 59間特約店家共慶花季

隨著東北季風輕拂而至，預示著秋意漸濃，萬物靜好、蓄勢待發之際，臺北最受矚目的年度盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日盛大登場！今年以「藝菊圓夢」為主題，運用多元媒材與園藝技術打造15個獨一無二的圓夢基地，邀您走入由花藝與藝術交織的夢想殿堂，體驗菊花的無限創意與生命力。

菊展期間，公園處攜手士林、北投周邊超過59間特約店家共同慶賀，推出「賞花×消費」雙重樂趣，民眾只要出示花季官網的優惠證明，即可享有食、衣、住、行、育、樂各式限定優惠。從美食饗宴、文創好物、療癒體驗到特色課程，讓你白天賞花、晚上逛街，週末出遊一次滿足吃喝玩樂的所有願望！

公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展深受國內外遊客喜愛，賞花人潮年年創新高，也帶動地方商機蓬勃發展。今年再次攜手士林捷運商圈創意發展協會、士林夜市國際觀光發展協會及士林老街商圈繁榮促進會等在地單位共同響應，推出菊展限定優惠。此外，在地企業「氧顏森活」也特別贊助限量菊科商品組合價與花季贈品，展現企業回饋在地的暖心行動。

今年菊展更與在地特色品牌合作，推出多款以菊花為靈感的主題商品與課程，讓花藝融入日常生活。推薦幾款必收亮點：Cristina Candle：「官邸菊花香氛蠟燭」，點燃秋日氣息；AHM｜ARTS：「菊科透明系手繪框」，將花藝化為永恆風景；Dear Skin蒂絲手作坊：「暗香菊耳飾」與「閨蜜雛菊手鍊」，讓花展記憶隨身綻放，民眾可在賞花之餘親手製作獨一無二的花卉紀念品，將滿滿秋意化作美好回憶，讓賞花旅程更具意義。

若想體驗以菊花入菜的限定美食，不妨造訪凹屋咖啡品嚐「菊韻食光套餐」，特調菊花美式搭配千層佐菊檬奶油蛋糕，香氣馥郁、甜而不膩；或前往呼吸之間餐廳享用「金運菊花風味餐」，由「阿修師」吳德修以在地農產結合創意料理，從開胃沙拉、菊花海鮮湯到主菜海陸三拼，每一道都散發獨特菊香，最後再以杭菊茶收尾，為舌尖帶來完美的秋日體驗。

此外，今年菊展也推出多項線上好康活動。配合SOGO天母店週年慶，活動期間加入SOGO天母店Line好友即可獲得限定小禮物與限量500張電子購物金；12/1~ 12/8民眾還可參加士林官邸旅客粉絲團「我的愛店」抽獎活動，留言分享最喜歡的特約店家，就有機會抽中台北士林萬麗酒店士林廚房千元抵用券等豪華獎品。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，菊展期間園區內將設置兩大文創市集，邀請21間在地優質品牌進駐園藝館內及果樹園區旁，販售臺灣特色美食、文創商品與花卉植栽，讓民眾在賞花同時也能尋寶、購物。完成指定任務即可兌換市集美食券，或參與「士林官邸菊展短影音徵選」，每日前10名早鳥還能獲得市集贊助好禮，讓賞花旅程更加豐富精彩。相關活動詳情可士林官邸旅客粉絲團與「花IN台北」官網查詢。

菊展園區開放時間至晚間7點，邀請市民可以利用下午時段漫步園區，欣賞菊花的清雅風姿，之後再前往士林夜市與在地商圈品味美食，展開一場為身心靈充電的香氣之旅。